PERNAR UVALIO ŽENU U VELIKE PROBLEME: ‘To što mi je napravio ne bi napravilo ni dijete. Zovu me HDZ-ovci i prijete, na tabletama sam’

Sankcioniranje građana zbog nepoćudnih komentara na Facebooku nastavilo se prekršajnom prijavom protiv 57-godišnje T.M. iz Vetova kraj Požege. Ona je prijavu zaradila jer je komentirala status Ivana Pernara vezan uz jednu deložaciju. Pernarov potez koji je potom uslijedio još je više šokirao spomenutu ženu.

Žena je prijavu zaradila zbog komentara: ‘Ooo jebem ti tu odoru da ti jebem, to je nekad bila čast nositi, a danas je sprdnja, gadost’. Zbog tog komentara na vrata su joj pokucala dvojica policajaca te je pitali je li 6. ili 7. lipnja napisala komentar nakon jedne deložacije.

Napisala je da je nekada bilo časno nositi uniformu

Otad je prošlo gotovo mjesec dana pa ga žena nije uspjela pronaći, no jedan od policajaca sjeo je za njezino računalo i pronašao ga sam. Ja sam napisala da je nekad bilo časno nositi uniformu.

‘Oni kažu da ja nisam vrijeđala njih, nego odoru. Pročitala sam tisuće i tisuće gorih komentara’, rekla je T.M. za dnevnik.hr.



Njezine je osobne podatke, kao i broj mobitela te fotografiju prekršajne prijave saborski zastupnik Ivan Pernar objavio na svojem Facebook profilu te time gospođi zadao nove probleme.

T.M. kaže da to od njega nije očekivala te da joj je time napravio više štete nego koristi.

‘Pogriješio je’

‘Cijelu noć nisam spavala. Cijela obitelj je ukomirana. Nisam mislila da će Pernar to toliko raširiti po medijima. Ja imam skoro 60 godina i bolesna sam žena. Nije zbog mene, nego zbog djece. Mi smo mala sredina i tu se sve zna. Sve je umreženo. Djeca se jako boje otkaza. Pernar je pogriješio. Ono što govori u Saboru sve stoji, ali zaista je djetinjast. U ovako maloj sredini objaviti moje ime i prezime i broj mobitela. Mene su usred noći zvali neki HDZ-ovci i prijetili mi. Govorili su kako su se oni borili u toj uniformi i da me može biti sram.

Ja sam na tabletama. I inače sam bolesna, a sada mi je ovo šok. Još me drži od subote. Nije u redu od Pernara jer me nije pitao. Sad mi se toliko zamjerio. Ja sam bila za tu djecu. Ono što priča u Saboru je u redu, ali vani je užasno djetinjast. To što je on napravio ne bi napravilo dijete od pet godina’, rekla je T.M.

Pernar ponudio objašnjenje

Ivan Pernar pokušao je objasniti svoj potez.

‘Za komentare koji nisu prijeteći policija obilazi ljude i šalje prijave, a na prijetnje koje upućuju simpatizeri HDZ-a ne djeluje. Drugi razlog je u tome da može ispričati svoje iskustvo s policijom medijima’, rekao je te dodao da je zbog policijskog postupanja poslao dopis unutarnjoj kontroli.