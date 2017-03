PERNAROV UDAR NA MINISTRA: ‘Znao je da je Agrokor pred bankrotom, a pretvarao se da nema veze s tim’

Zastupnik Živog zida Ivan Pernar prozvao je u četvrtak ministra financija Zdravka Marića, bivšeg izvršnog direktora u tvrtki Agrokor, da je, iako je znao za stanje u Agrokoru, dopustio da mu se u prosincu 2016. dade HBOR-ov kredit od 283 milijuna kuna, dok su iz HDZ-a branili ministra, opetujući njegove riječi da, dok je radio u Agrokoru, u njegovoj zoni odgovornosti nisu bile financije.

“Ministar Marić bio je izvršni direktor u Agrokoru zadužen za investicije, odnosno financiranje, što će reći da je upućen u stanje u tvrtki. I unatoč tome što je znao kakvo je stanje, dopustio je da se u prosincu prošle godine Agrokoru da kredit HBOR-a u iznosu od 283 milijuna kuna. Hineći da nema veze s tim, izuzeo je sebe iz odluke, a znao je da je Agrokor pred bankrotom, čime je zapravo HBOR oštećen za 283 milijuna kuna koje nikad neće biti vraćene”, izjavio je Pernar u Hrvatskom saboru.

‘Frizirana’ izvješća

On se, naime, referirao na posljednje informacije o stanju u Agrokoru i izjave ruskih investitora kako je vrlo vjerojatno da su financijska izvješća bila “frizirana”.

“Ako je Marić znao da su izvješća lažirana, zašto je dao kredit Agrokoru preko HBOR-a. S druge strane, ako nije znao da su izvješća lažirana, pitanje je kakve su njegove kompetencije kao ministra ako u vlastitoj tvrtki ne zna kako posluje”, izjavio je Pernar.



NOVI PREOKRET: Rusi sada tvrde: ‘Pogrešno smo se izrazili, Agrokor nije falsificirao svoja financijska izvješća’

Zapitao se i čime se bave DORH, Porezna uprava, Ministarstvo financija i Državna revizija, te pozvao Ministarstvo financija da krene u nadzor “nad gazdom, odnosno Ivicom Todorićem”.

“DORH se ovog trenutka bavi mojim slikanjem s učenicima po školama, no za ovu veliku mućku, koja će dovesti do bankrota, do kolapasa i katastrofe, to ga ne zanima. To će reći da državne institucije prikrivaju kriminal koji se događa u Agrokoru, zapravo samo ‘meću’ stvari pod tepih, no stvari se neće moći sakriti”, poručio je.

NAKON RUSKIH OPTUŽBI, MINISTAR FINANCIJA MARIĆ TVRDI: ‘Nisam bio zadužen za financijska izvješća Agrokora’

Zakon za pomoć Agrokoru

Branko Bačić (HDZ) brani nakanu Vlade da se donese zakon kojim se treba pomoći Agrokoru. “To je jedna od najvećih hrvatskih kompanija, sveukupno je više od 150 tisuća građana interesno povezano s njom, kompanija ima veliki utjecaj na nacionalno gospodarstvo i financijski sustav. Zato je legitimno, pa i dužnost Vlade da reagira, i to u skladu sa zakonom”, rekao je Bačić, tumačeći kako takvi porezi nisu novost u Europi, odnosno u EU-u.

“Namjera je Vlade da stabilizira gospodarski i financijski sustav, koji bi mogao biti poremećen problemima oko Agrokora. Nije cilj braniti Ivicu Todorića, obitelj Todorić, niti je cilj države preuzeti njegove obveze, niti će taj zakon prebaciti dio obveza na teret poreznih obveznika”, uvjerava šef Kluba HDZ-a.

Izjavu da je bilo lažiranja financijskih rezultata Agrokora naziva “vrlo ozbiljnom optužbom” o kojoj bi se, poručuje, trebala očitovati uprava, odnosno vlasnik tvrtke.

S obzirom na to da su tvrtke iz koncerna Agrokor izlistane na Zagrebačkoj burzi, sigurno je da njihovu reviziju provode renomirane agencije za reviziju, pa bi bilo dobro čuti što i one imaju reći o tome, rekao je Bačić.