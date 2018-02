RAMLJAK I DALIĆ NISU BILI RASPOLOŽENI ZA IZJAVE, PERNAR LJUTIT IZJURIO SA SJEDNICE: ‘Vi se cerekate… Samo se smije i izruguje!’

U drugom dijelu današnje sjednice najžešći duel odvio se između Ivana Pernara i Martine Dalić nakon kojeg je Pernar ljutit odjurio sa sjednice Odbora za gospodarstvo.

Sjednica Odbora za gospodarstvo na kojoj se raspravljalo o Agrokoru trajala je 4 i pol sata i završena je oko 16 sati. U posljednja dva sata Ante Ramljak i Martina Dalić odgovarali su još na pitanja nekoliko članova Odbora, a među njima i ona SDP-ovca Gordana Marasa.

MINISTRICA DALIĆ PRIZNALA PRED SABORSKIM ODBOROM: ‘Ovo je idealna prilika za demistifikaciju, ja sam autorica lex Agrokora!’

Jeste li spremni podnijeti ostavku zbog ovakve situacije? Pitao je Maras Martinu Dalić osvrćući se na stanje u Agrokoru. Zanimalo ga je i je li cijeli niz slučajnosti da na zakonu rade Ramljak, Matić, Šavurić pa nakon usvajanja Ramljak postaje povjerenik, Matić konzultant za Alix, gospođa Laco, koja radi za Dalić u Ministarstvu gospodarstva, postaje tvrtka za PR… Zar u Hrvatskoj ne postoje drugi ljudi nego oni koji su povezani s Dalić’, upitao je Maras.



Dalić mu je na to rekla da je da on ne vidi bitne stvari, a to je da je Vlada prepoznala rizike, da je na vrijeme prepoznala da postoji mogućnost događanja ove krize i da je pravovremeno reagirala. Naglasila je ujedno kako je vrlo malo zakona koji su imali ovakav učinak na stabiliziranje hrvatskog gospodarstva dodajući da je zakon pokušao osporiti i Sberbank u Londonu, ali da nije uspio.

“Osjećam se stvarno žalosno što ovdje u Saboru raspravljamo o temama za koje nam je strani sud morao reći “dobro ste napravili””, kazala je potom Dalić.

“Pustite se suda, gospođo Dalić, vi ste ga predložili, da ste nekog drugog predložili, taj bi bio povjerenik”, zaključio je Maras te se potom obratio Ramljaku pitanjem je li na ugovoru o djelu te kada je prestao biti zaposlenik Texo Managementa ili neke tvrtke povezane s njima.

Ramljak je odgovorio da je na ugovoru o djelu u Agrokoru te da za Texo ne zna točan dan, ali da je to bilo u razdoblju izbora njega za povjerenika.

RAMLJAK: ‘Priznajem, napravio sam milijun grešaka. Ali, poslali ste me u nuklearku pred eksplozijom i govorili: Sveti Ante, spasi nas!’

Sinkopa na snazi

Branimir Bunjac iz Živog zida našalio se rekavši da se sinkopa širi zemljom. Rekao je da je doista nevjerojatno da je prvi Ramljakov potez kao povjerenika da sklapa ugovor s Alixom koja je isti taj dan, ekspresno, bez ikakvih daljnjih analiza, potpisala podugovor s Texom. Ramljaku je rekao da mora priznati svoj poraz i upitao se koja je bila svrha osim da njegova tvrtka stavlja novac u džep.

Potom se dvojcu obratio Ivan Pernar upitavši Ramljaka je li nezaposlen, a Dalić je li bila dio družbe koja je dala božićni kredit HBOR-a Agrokoru te koja su bila Todorićeva jamstva. Rekao je da zakonom nisu spašena radna mjesta jer je Nama u stečaju 20 godina, a radnici nisu otpušteni. Pritom je naglasio kako u slučaju Agrokora profitiraju jedino savjetnici i lešinarski fondovi. Dodao je da nema problema s tim da Ramljak ima plaću i milijun dolara mjesečno ako je rezultat njegovog rada da svi budu zadovoljni.

Ramljak je Pernaru odgovorio kako radi na ugovor o djelu te da su svi doprinosi plaćeni. Kazao je također da prema onome što je Pernar rekao ispada da u Agrokoru ima dovoljno gotovine i imovine, a da se ne želi platiti kreditorima i dobavljačima što nije tako jer se sada diže novi kredit te da u svemu tome “nema dobitnika, ovdje svi nešto gube”. “Ja se stvarno nisam nigdje gurao. Ja sam znao što je Agrokor. Znao sam kakve probleme ću osobno imati i svaki pametan čovjek se ne bi u to gurao”, kazao je.

Duel Pernara i Dalić

Dalić je Pernaru odgovorila da nije član nijedne institucije koja bi u svom imenu imala družba, a nakon što je Pernar pojasnio pitanje upitavši je li bila u odboru HNB-a ili grupi unutar grupe koja je odlučivala o kreditu, Dalić je odgovoril ada nije bila niti u jednom odboru HNB-a.

Potom se Pernar ispravio ističući kako je mislio na HHBOR. “Ja jesam po dužnosti član Nadzornog odbora HBOR-a. NO HBOR-a dao je suglasnost Upravi krajem 12. mjeseca na kredite društvima Zvijezda, Jamnica i Ledo za podršku izvozu. Ta su društva dala instrumente osiguranja u obliku nekretnina. To je jedan od rijetkih kredita koji je osiguran nekretninama”, odgovorila je potom Dalić.

Pernar je pitao po kojoj će se vrijednosti moći prodati pogon koji je dan kao osiguranje. Dalić je rekla da NO nisu kreditni analitičari i da nema tehničke podatke te mu predložila da to razriješi instrumentom zastupničkog pitanja.

“Pernar me zbunjuje jer smo prošli družba, HNB, HBOR… Oprostite”, kazala je potom iznervirana ministrica. Kako je Pernar inzistirao na odgovoru Darinko Kosor je ustvrdio kako on nikoga ne može natjerati da odgovori.

Nakon što je Dalić još dodala da je odgovorila Pernar je ljutito kazao: “Vi ste cerekate na isti način kao na konferenciji… Samo se smije i izruguje! Ona se smije na pitanje koliko je vrijedio pogon… To je njoj smiješno, neka se smije i dalje”.

Sjednica s učinkom

Po završetku Odbora Ramljak i Dalić nisu željeli odgovarati još i novinarima. Pred njih je stao tek predsjednik Odbora Darinko Kosor.

“Mislim da je današnja sjednica polučila efekt; dobili smo danas odgovor tko je pisao Lex Agrokor, a imali smo i ispriku. Važno je da su se Ramljak i Dalić odazvali”, kazao je Kosor.