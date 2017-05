PERNAR IZBAČEN S DELOŽACIJE U SPLITU, SVE JE NARAVNO SNIMAO: ‘Ja imam privilegij da me nisu uhitili’

U Splitu je iz stana danas deložirana obitelj Pavić. Deložaciju je pokušao spriječiti Živi zid, tijekom čega je i saborski zastupnik Ivan Pernar iznijet iz stana.

Ta je obitelj trebala biti deložirana još 2014. godine, no sin vlasnika stana tada je prijetio da će se baciti s krova pa se od svega odustalo. On se sada nalazi na psihijatriji.

Snimku deložacije uživo je na Facebooku objavio Ivan Pernar.

‘Ovo je sudbina koja nas čeka ako se kao društvo ne osvijestimo’, napisao je Pernar uz snimku na Facebooku.



S obzirom na to da on kao saborski zastupnik ima imunitet, nije uhićen već ga je policija samo iznijela izvan ograde. I to je snimio.

‘Ja imam taj privilegij da me nisu uhitili, za razliku od mojih kolega koji su u marici’, rekao je.

‘Eto, sada će otvoriti i vrata i probiti se u kuću, tako će ova obitelj ostati bez kuće. A vi i dalje glasate za ljude koji to omogućavaju, a kad Živi zid izađe na izbore dobijemo malo glasova’, kaže Pernar.

Nešto kasnije na Facebooku je objavio još jednu snimku, uz koju je napisao da ‘policija koristi nove tehnologije (ometanje signala) u borbi protiv Živog zida’.

U snimci objašnjava da se u jednom trenutku njegov live na Facebooku prestao emitirati iako je na mobitelu imao baterije i pristup internetu.

‘Shvatio sam da se događa nešto čudno kad sam vidio da nema obavijesti o tome koliko ga ljudi prati. Pokrenuo sam novi live. Mislio sam da je problem u mobitelu, ali kad sam došao do kolega, i oni su imali isto iskustvo’, kaže Pernar.

Njegov kolega iz Živog zida kaže da su i drugi pripadnici stranke u Zagrebu imali takve probleme.

‘Bizarna cenzura’, kažu.

Pernar dodaje i da su svi mediji cenzurirali ovaj događaj jer TV kuće nisu došle popratiti deložaciju.

Iz splitske policije potvrđeno je za 24 sata da je deložacija bila zakazana jutros za 9 sati. Na teren je poslan velik broj policajaca jer je Općinski sud u Splitu to zatražio.

‘Područje smo ogradili iz sigurnosnih razloga, procjena je policije da je to potrebno kako bismo mogli pružiti pomoć pri izvršenju akta deložacije na što sigurniji način za sve sudionike’, rekla je Antonela Lolić iz splitske policije za 24 sata.

Obitelj je oko 10 sati deložirana iz svoje kuće, javlja Slobodna Dalmacija, a u policijske prostorije je odvedeno 17 osoba. Policija ističe kako Pernar zbog statusa saborskog zastupnika nije mogao biti priveden.