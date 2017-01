PERNAR IZBAČEN IZ ZAGREBAČKE SREDNJE ŠKOLE: ‘Ovo je škola, a ne politička pozornica’

Ivan Pernar na svom Facebook profilu danas cijeli dan objavljuje fotografije i statuse iz srednjih škola koje je posjetio. Slikao se s učenicima, ali u jednoj je zagrebačkoj srednjoj školi ipak zaustavljen.

Pernar je posjetio Elektrotehničku školu Končar.

Na Facebooku je učenicima poručio da ga pričekaju ako malo zakasni. Slikao se tada s učenicima, a objavio je i fotografije školskih ploča na kojima su učenici ispisali njegovo ime s velikim srcima.



Ipak, u Končaru se Pernar nije proveo tako dobro kako se nadao. Ravnatelj mu je rekao da ne može dolaziti bez najave.

‘Da sam iz HDZ-a, moglo bi i bez najave, je li tako?, uzvratio mu je Pernar, ispričali su učenici za 24 sata. Ravnatelj ga je zato istjerao iz škole, a novinarima je kasnije rekao da nastavnici zbog Pernarova dolaska nisu mogli održavati nastavu.

‘Kad sam se popeo do drugog kata Pernar je već bio vani na hodniku. Rekao sam mu da politika i škola ne idu zajedno, a on je rekao da izlazi’, rekao je za 24sata Renato Matejaš, ravnatelj Elektrotehničke škole iz Zagreba. Matejaš je dodao da je to neprimjereno jer se ipak radi o školi, a ne o političkoj pozornici, a u školi mora postojati određeni obrazac ponašanja.

‘Strukovna smo škola i tu nije mjesto politici’, rekao je ravnatelj.

Posjetio je Pernar i neke druge srednje škole i gimnazije u Zagrebu i sve objavio na svojoj Facebook stranici.