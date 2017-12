PERNAR GOSTOVAO KOD ŠPRAJCA: ‘HDZ i SDP nude prividnu vlast. Ako pristanu izvući Hrvatsku iz EU ili NATO-a, ja ću ih podržati’

‘Govorili su – kad uđete u EU bit će ovo, bit će ono i vidjeli smo da ništa nije bilo. Govorili su o manjim kamatama i Grcima i Španjolcima, a danas svi znaju da je to bila obmana’, kaže Pernar.

Živi zid je danas bio u pravoj malo ofenzivi. Nakon što je Ivan Šinčić gostovao u Dnevniku Nove TV, njegov stranački kolega Ivan Pernar bio je u RTL Direktu Zorana Šprajca.

Kažu da ste se doista uozbiljili da ne izvodite više one svoje performanse i cirkuse, malo ipak birate riječi u političkim obračunima znači li da i vi postajete dio tog političkog establishmenta protiv kojeg ste nekad marširali, upitao je Šprajc.

Teško da se to može reći. Oni koji me prate vide da se moja retorika nije promjenila niti za milimetar. Možete vidjeti iz mojih nastupa u Saboru da dalje istom slobodom i istim riječnikom govorim. Ivan Pernar je isti bio jučer, isti je danas i sutra će biti isti.



RAST ŽIVOG ZIDA DAO KRILA IVANU SINČIĆU: ‘Da, vidim se kao budućeg premijera. A moguće je da budem i kandidat za predsjednika’

Slažete li se s Relkovićem da vaš uspjeh počiva na tome što svi žele biti Živi Zid pa se onda ljudi radije odlučuju za pravi Živi zid nego za ove klonove?

Jako je zanimljiva vaša teza iz razloga što su često napadali moj stil. Govorili su ‘šta taj Pernar zna, pogledaj ga kako se ponaša, to javnost neće prihvatiti’. Ovo što ste rekli ukazuje na suprotnu tezu – ne samo da javnost voli takav nastup, što pokazuje i to da sam trenutno po anketama treći najpopularniji političar iza predsjednice i premijera, već i pokazuje da me drugi zastupnici kopiraju. Original je jedan, a kopija je bezbroj. Oni trebaju biti što jesu, ali ono što jesu s tim ne mogu privući birači i zato kaže Relković da pokušavaju kopirati.

Kazao je i da ste slijepa ulica.

Sjećam se još 2011. su govorili kad su prosvjedi bili ‘sad je Pernarovih 5 minuta’, pa 15 minuta. Kad sam ušao u Sabor doveli su psihijatra iz Vrapča koji je rekao da će se ljudi zasititi Pernara i te priče. Sva ta predviđanja su bila pogrešna. Ti analitičari su ne samo bili u zabludi nego su dovodili i druge u zabludu.

Suverenistička opcija

U hrvatskom političkom spektru jako je teško odrediti gdje je Živi Zid, jeste li vi lijevo ili desno, nekad ste desno, a nekad ste lijevije od Karla Marxa.

Živi zid je jedina suverenistička opcija – jedina smo opcija koja želi da je Hrvatska samostalna i suverena država što trenutno nije. Nama se upravlja izvana.

Tko izvana upravlja?

Iz Bruxellesa i Washingtona. Oni često govore kad ih pitaju za mišljenje, kažu čekamo da partneri naši kažu pa će oni zauzeti isto. Oni nemaju svoje mišljenje i na to je Sinčić u predsjedničkoj kampanji upozoravao. Što se tiče NATO-a mi smo za mir, za neutralnost naše zemlje, protiv smo rata, mi smo pacifistička opcija što ni jedna druga opcija u Saboru nije. Da li smo socijalno osvješteni, jesmo. To smo pokazali suprostavljanjem modelu ovrha nad računima kojeg je patentirao mason Marijan Hanžeković, tzv. ‘Kralj ovrha’, ali i da naše riječi nisu riječi nego da smo i tijelima stali u obranu građana.

Stječe se dojam da ste vi za rušenje postojećeg i financijskog i pravnog poretka, je li to odlazak u anarhizam?

Odlično pitanje, ali odgovor nije onaj kakav biste htjeli čuti. Živi zid traži reformu monetarnog sustava. Trenutno je sav novac u opticaju kredita i novac za otplatu kamate ne postoji. Zato imamo neotplativost duga ne samo na državnoj razini, nego na razini poduzeća i pojedinaca. Kada pridodate sve kredite koje Agrokor ne može vratiti u ukupnoj sumi kredita pravnih osoba koji s ne vraćaju, vidjet ćete da je preko 50 posto danih poduzećima neotplativo. Nismo mi anarhisti. Sprječavamo deložacije da ukažemo na pogrešnu regulaciju novca. Kada bi regulacija novca bila ispravna, kad HNB ne bi bila mjenjačnica nego bi vršila ulogu tada ne bi bilo niti deložacija.

‘Bolje inflacija, nego deložacija’

Svi se boje da će doći do štampanja novca i inflacije. To smo prošli u bivšoj Jugoslaviji.

Boje se oni koji zagovaraju trenutni model i stalno straše ljude. Bolje da vam inflacija pojede kredite nego da vas banka deložira.

Dosta ste protiv banaka, ali rekao je vaš kolega Sinčić, banke smiju ostvariti profit, ali samo onoliko koliko im društvo dopusti, to kao da je prepisano iz Komunističkog manifesta?

Država je regulator. Nije moguće da oni ostvare milijarde dobiti, a da ljudi kopaju po smeću i smrzavaju se pred pučkom kuhinjom.

Kako biste vi sad to rekli, e sad banka smije toliko zaraditi, obrtnik toliko?

Ljudi kažu mi smo anarhisti. Mi smo dali konkretan zakonski prijedlog da se oporezuju banke. HDZ je odbio naš prijedlog.

Samo par kratkih pitanja da vidimo kako dišete po tim pitanjima. Euro da ili ne?

Pitanje hoće li sve poskupiti uvođenjem eura. Odgovor je neće. Hoće li neke stvari poskupiti – odgovor je hoće. Pitanje hoće li ijedna stvar pojeftiniti – neće što znači da će uvođenje eura dovesti do pada životnog standarda kao što je dovelo i u svim drugim zemljama gdje je uveden. Iz istog razloga ga je Danska tri puta na referendumu odbila.

Ali smanjit će valutni rizik.

To su demagoške priče. Govorili su kad uđete u EU bit će ovo, bit će ono i vidjeli smo da ništa nije bilo. Govorili su o manjim kamatama i Grcima i Španjolcima, a danas svi znaju da je to bila obmana. Živi zid je protiv uvođenja eura i tražimo da se to pitanje riješi na referendumu. Plenković je svjestan toga da će narod to odbaciti na referendumu i bori se protiv njega.

Ali narod sve što štedi pretvara u eure.

To je stvar pojedinog čovjeka hoće li ulagati u zlato ili ulagati u bitcoine.

‘HDZ i SDP nude prividnu vlast’

Donald Trump ili Angela Merkel?

I jedni i drugi služe istim centrima moći i nemaju moje simpatije.

Vatikanski ugovori i vjeronauk u školama?

Vatikanski ugovori su čudni zato jer odnosi država sa svim drugim vjerskim zajednicama su regulirani izravno znači država i vjerska zajednica. Vatikanski ugovor je čudnovati kljunaš jer se međudržavnim ugovorom regulira odnos sa vjerskom zajednicom. Smatram da ga treba suspendirati. Što se tiče vjeronauka u školama, nemam ništa protiv toga da se nastava vjeronauka ili bilo koje druge nastavne aktivnosti provode u školi ako za to ima želja učenika. Jedino je pitanje tko bi to trebao financirati, da li trenutno u državi postoje drugi prioriteti.

Biste li u Vladi radije sjedili s HDZ-om ili SDP-om?

Ja ne gledam to kroz ideološke naočale ni na osobnoj razini da li mi se netko sviđa ili ne sviđa, već me zanima da li onaj koji sjedi sa mnom u Vladi je li za ukidanje valutne klauzule na kredite, je li za to da se država izravno financira od centralne banke bez zaduživanja, je li za izlazak iz NATO-a ili EU. Niti HDZ niti SDP nemaju naznaka da bi podržavali takvu politiku.

Da pristanu, pristali biste sjediti s njima?

Daj Bože. Da je Plenković sada ovdje i da kaže Ivane treba mi tvoj potpis spreman sam izvući hrvatsku iz NATO-a i EU, ja sam spreman se potpisati. Jasno je iz aviona da Plenković, koji je došao iz Bruxellesa i namjerava se vratiti tamo, ni Bernardić nemaju namjeru napraviti tu promjenu.

Ništa oporba?

Oporba dok ne dođemo do kritične većine. Moram jednu stvar napomenuti. Kažu zašto ni s kim u koaliciju – pa mogli smo kao HNS biti na vlasti, ali ta vlast koju HDZ i SDP nude je prividna vlast. Stvarnu vlast ima kapital, a ne Bernardić ni Plenković. Ne želimo biti dio marionetske vlasti kojom se upravlja izvana, već suverena vlast koja sluša volju hrvatskog naroda.