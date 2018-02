PERNAR ISPROVOCIRAO JANDROKOVIĆA, ŠEF SABORA JE URLAO NA NJEGA: ‘Još jednom to napravite i letite van. Što je vama?! Zvat ću stražu’

Pernara je zasmetalo to što su HDZ-ovci za vrijeme izlaganja Mostovog Mire Bulja razgovarali pa je odlučio reagirati.

U Hrvatskom saboru i danas je burno, a situacija je kulminirala kad je predsjednik Gordan Jandroković galamio na zastupnika Živog zida Ivana Pernara.

Iživcirali ga HDZ-ovci

Pernara je zasmetalo to što su HDZ-ovci za vrijeme izlaganja Mostovog Mire Bulja razgovarali te je ustao i viknuo im da se ne mogu tako ponašati. To je isprovociralo žestoku reakciju HDZ-ovog Gordana Jandrokovića.

Pukao mu film

‘Kolega Pernar, samo malo vas molim. Još jednom napravite ovo i letite van. Kakvo je to ponašanje. Kakvo je to ponašanje, što je vama. Nećete se tako ponašati u Sabornici. Još jednom kolega Pernar i pozvat ću stražu’, urlao je Jandroković dok mu je Bulj za to vrijeme govorio da opomene HDZ-ove zastupnike koji su ga ometali.