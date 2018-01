PERNAR SE UGLEDA NA TRUMPA: ‘Da pošaljemo ratni brod, natezanje sa Slovenijom bi prestalo. Moramo im jasno reći ‘Naš je veći”

Pernar smatra da je Plenković kukavica i da bi Hrvatska trebala poslati ratni brod u Savudrijsku valu

U velikom intervjuu koji je dao za Novi list, Ivan Pernar je opisao kako bi Živi zid vodio Hrvatsku da dođe u poziciju formiranja vlasti, ali i ponudio rješenje za granični spor sa susjednom Slovenijom.

Zasad je stranci cilj postati najveća oporbena stranka, no nakon drugih izbora, kaže Perner, cilj je doći u poziciju da formiraju vlast. ‘Nama je i sad nuđeno da uđemo u vlast s HDZ-om, ali to ne bi bila stvarna vlast, bili bismo tamo kao onaj Vrdoljak. To nas ne zanima. Mi smo igrači na veliko, zanimaju nas krupne stvari i imamo dugoročnu strategiju’, rekao je Pernar za Novi list.

Kako bi izgledala zemlja koju bi vodio Živi zid?

Više puta je naglasio kako želi da Hrvatska ne bude dio Europske unije jer ‘EU ne pristaje na politiku u kojoj su njene članice suverene’. Živi zid na vlasti bi ukinuo ukinuo TV pretplatu, digao minimalne mirovine, plaće… ‘Hrvatskoj ne nedostaje radne snage, nego nedostaju veće plaće. Kad bi plaće bile veće, ljudi ne bi odlazili raditi van za 1100 eura, nego bi ostajali tu raditi za šest tisuća. Ali, kad imate 2700 ili tri tisuće kuna, jasno je da bježite. Hrvatska ima radnu snagu, ali ona nije adekvatno plaćena’, rekao je Pernar koji je rekao i kako su Živom zidu, kad se radi o servisiranju obveza zemlje, građani na prvom mjestu.



Interesi građana ispred kreditora

‘Hoću vam reći da je pitanje toga što će se financirati pitanje prioriteta. Nama su na prvom mjestu interesi građana, a interesi kreditora mogu doći na red tek kad prema građanima servisiramo sve obveze. Je li itko ikad građane pitao žele li da se država zaduži? Nije. Znači, mi taj dug ne smatramo legitimnim. Pravo je svake zemlje da odbije plaćati svoj dug. To su mnoge zemlje u prošlosti napravile i kad se pojavi pitanje hoće li nam na prvom mjestu biti građani ili kreditori, mogu odmah reći građanima da će nam oni biti na prvom mjestu’, rekao je Pernar.

Kad se radi o graničnom sporu sa Slovenijom, Pernar kaže da se tu premijer Andrej Plenković pokazao kao kukavica te da je Hrvatska u zaljev trebala poslati jedan ratni brod.

‘Slovenija uopće nema ratnu mornaricu. Da Hrvatska pošalje jedan ratni brod tamo, cijelo ovo natezanje bi prestalo. Više ne bi ove policijske slovenske kade maltretirale naše ribare, nego bi shvatili da je Hrvatska suverena zemlja, da štiti svoje more i da u našim vodama nemaju što raditi. Cijelo ovo natezanje i prepucavanje koje traje mjesecima bi trenutačno prestalo’, smatra Pernar i kao dobar primjer navodi Mađarsku.

Za izlazak iz Europske unije

‘Pa pogledajte kako Mađarska štiti svoje granice. Probajte prijeći Mađarsku granicu na crno. Slobodno. S druge strane, ako pak EU smeta zaštita našeg teritorija, samim time vam je jasno zašto smo za izlazak iz njega’, rekao je Pernar.

Ne smatra kako bi takav potez rezultirao eskalacijom nasilja. ‘Ma, kakvo nasilje. Ne znam gdje vi tu vidite nasilje. I slanje policijskog čamca onda može biti nasilje. Ovo je jednostavno situacija, kako bi Trump rekao – moj je veći. Treba jednostavno Slovencima reći: ‘Naš je veći i doviđenja’, zaključio je Pernar.