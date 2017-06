BARIŠIĆ PREDAO DUŽNOST NOVOJ MINISTRICI: ‘Ne osjećam se izdanim pa premijer mi je ponudio da ostanem u Vladi u drugom ministarstvu’

U tijeku je primopredaja dužnosti u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Ministar Pavo Barišić dužnost predaje novoimenovanoj ministrici Blaženki Divjak.

Barišić je novoj ministrici zaželio uspjeh na dužnosti, a zahvalio je i premijeru Plenkoviću na dosadašnjoj podršci. Istaknuo je tri načela koja su ga, kako kaže, vodila na dužnosti ministra.

Tri načela kojima se Barišić vodio

‘Želim joj puno uspjeha na toj vrlo važnoj, odgovornoj i zahtjevnoj dužnosti. Koristim prigodu podsjetiti na tri temeljna načela kojih sam se ja pridržavao na ovoj dužnosti: prvo načelo je strogo poštivanje zakonitosti i načela pravne države. To se očitovalo u poštivanju ovlasti i mandata, kako ravnatelja, tako upravnih vijeća i svih drugih tijela. Drugo načelo je načelo kontinuiteta u provođenju javnih politika. Nastavio sam provoditi osnovne smjernice Strategije koju je Hrvatski sabor donio 2014. godine. I treće i ključno načelo je načelo uključivosti i pluralizma. Nastojao sam ostvariti istinski dijalog u temeljnim pitanjima obrazovanja i znanosti pridržavajući se citiranog načela o potrebni preklapajućeg suglasja u pirtanjima obrazovanja i znanosti. Slijedio sam program Vlade RH za razdoblje 2016.-2020. godine za koji je Andrej Plenković dobio povjerenje u Hrvatskom saboru u listopadu 2016. Sve sam bitne odluke u svojem mandatu donosio nakon savjetovanja i uz suglasnost i znanje predsjednika Vlade’, kaže Barišić.

Zahvalio je premijeru Plenkoviću na dosadašnjoj podršci, posebno u trenucima kad ga se najviše napadalo.



‘Želio bih zahvaliti gospodinu Plenkoviću na ukazanom povjerenju imenujući me u svoj suradnički tim i osobito mu zahvaljujem na tome što je pokazao iznimnu državničku vrijednost time što je u bitnim trenucima davao potporu meni i svim ostalim članovima Vlade. Zahvalio bih i svim članovima Vlade RH, sjajnim kolegama i svima njima i novoj ministrici želim puno uspjeha u daljnjem radu. Zahvaljujem i svojim sjajnim suardnicima koje sam okupio u ovih 7 mjeseci. Započeli smo niz krasnih procesa u reformi obrazovanja i uvjeravam vas da je taj tim bio spreman dovršiti za godinu dana prvu fazu reforme obrazovanja. Cjelovitu reformu školstva smo kanili dovršiti u mandatu ove Vlade’, rekao je ministar na odlasku Pavo Barišić i na kraju se zahvalio i medijima.

Divjak ističe da neće pristati na političke ucjene

Nova ministrica obrazovanja Blaženka Divjak zahvalila je dosadašnjem ministru na ugodnom primopredajnom postupku.

‘Zahvaljujem na čestitkama i konstruktivnim prijedlozima. Svima nam je jasno da je ova fotelja ministra vruća s obzirom da je u protekle četiri godine ovo već peti ministar, ali možda će nam s ministricom bolje ići. Bez obzira na stručna znanja i sposobnosti važno je da budemo uključivi i da skrbimo na cjeloviti način u sustavu’, kaže Divjak.

Dodaje da je to izuzetno veliki resor s puno izazova.

‘Učenje i istraživanje mora biti aktivno i konstruktivno, a takvo mora biti i upravljanje ovim sustavom. To treba biti nacionalni pripritet, treba biti oslobođeno dnevnopolitičkih previranja i rovovskih borbi. Krajnji je trenutak da uhvatimo korak, budemo brži, bolji i konstruktivniji. Ostavljajući sa strane razlike moramo nastaviti dalje i raditi na procesima koji će probuditi obrazovanje, a i znanstveno istraživanje. Važnija je tehnologija od ideologija i toga ću se pokušati držati u projektima. Razvoj nije brz i treba nam puno strpljenja i mudrosti. Ja ću dati sve od sebe da prvo dobro upoznam sustav a onda donosim odluke. Ne očekujem jako brze rezultate jer ishitrenost nekad može dovesti do još većih pogrešaka. U sustavu obrazovanja treba depolitizirati teme, na način da nismo u rovovima nego da prepoznamo ciljeve i osiguramo da učionice budu mjesta na koja će učenici s veseljem dolaziti. Vjerujem da ćemo u tome uspjeti. Posebno se pouzdajem na dogovor s predsjednikom Vlade da nećemo pristajati na političke ucjene nego da ćemo sustav voditi na način da bude na korist Hrvatskoj’, rekla je Divjak.

Na pitanje o pritiscima i odabiru ekspertne radne skupine, Divjak kaže da će donijeti odluku o daljnjim postupcima te da je tek prije 15 minuta ušla u Ministarstvo.

‘Kao znanstvenica neću naprečac donositi odluke’, dodaje Divjak i ističe da ne može odlučiti samo na temelju onoga što se pojavljuje u medijima, već će to učiniti na temelju argumenata.

‘Ovo je samo simbolični prelazak s jednog upravljačkog tima u drugi, a vjerujem da će započeti projekti dobiti novi zamah’. Na pitanje o Hrastovom državnom tajniku, kaže da ga još nije stigla niti upoznati te da će sama predložiti svoj suradnički tim, no ističe da se sve odluke donose na Vladi.

Barišić: ‘Nisam nimalo razočaran, ne osjećam se izdanim’

Novinari su pitali Barišića je li razočaran smjenom.

‘Nimalo. Uloga pojedinca je nebitna kad se radi o Vladi. Osjećam se počašćenim time što mi je ponuđeno da ostanem u Vladi kao ministar rada i socijalnog sustava, ali ja sam vezan uz ovaj resor. Premijer Plenković me branio od brojnih optužaba i ja sam jako ponosan na to. Ni u ovom trenutku ne mislim da je on postupio na način da bih se ja mogao osjećati izdanim. Izašao je jedan vrlo zločesti komentar o tome da sam se ja grčevito držao ovog mjesta i resora. To je neistina. Ja sam izašao na poziv Plenkovića. Ja odlazim, imam svoj posao, odlazim na svoj Institut za filozofiju gdje sam 30 godina zaposlen i tu nema nikakvih dvojbi’, rekao je Barišić.

