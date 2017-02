PARTIJSKE KNJIŽICE: Evo čija je najskuplja i koliko zapravo vrijedi vjernost u pojedinoj stranci

Zbog dugova i financijskih dubioza SDP je donio odluku o povećanju članarina koje sada iznose i do tri tisuće kuna. Tako je teret dugova dijelom prebačen na leđa članova stranke, pogotovo onih s većom zaradom.

Stranke se u Hrvatskoj i dalje najviše financiraju iz proračuna, odnosno novcem ih opskrbljuju upravo porezni obveznici. Samo u ovoj godini stranke će zajedno s nezavisnim zastupnicima potrošiti 51 milijun kuna. Od članarina i članskih doprinosa tijekom 2015. stranke su skupile nešto manje od 11 milijuna kuna, piše dnevnik.hr. Ponekad je problem naplata članarina, no stranke o tome ne vole previše pričati.

SDP u financijskim problemima

SDP-ove financije su u gabuli pa je novo vodstvo stranke na čelu s Davorom Bernardićem odlučilo drastično povećati članarine. Povećan je iznos za saborske zastupnike i predstavnike u Europskom parlamentu, dok će studenti i nezaposleni te građani s ispodprosječnim primanjima i mirovinama plaćati jednu odnosno pet kuna.

Eurozastupnici mjesečno će plaćati do 3000 kuna

Oni koji najviše zarađuju, poput SDP-ovih eurozastupnika Tonina Picule, Biljane Borzan te Nevena Mimice, u SDP-ovu blagajnu mjesečno će morati uplaćivati 3000 kuna. Zastupnici u Saboru s plaćom od 16 do 20 tisuća kuna za članarinu će izdvajati 1300 kuna.



Članovi SDP-a s primanjima od 10 do 12.5 tisuća kuna izdvajat će 1000 kuna mjesečno, a SDP-ovci koji imaju od 10 do 12.5 tisuća – 400 kuna. Član SDP-a ili onaj tko to želi postati s prosječnom zagrebačkom plaćom između 4000 i 7500 kuna uplaćivat će stranci 100 kuna na mjesec.

Most će tek početi ubirati prihode od članova

Most i HDZ još nisu otkrili koliko stoji članarina, no prema podacima iz financijskih izvješća stranaka za 2015. Most je u prošloj godini imao nula kuna od članarina, no valja naglasiti kako se Most tek u ovim trenucima pretvara u pravu političku stranku.

HDZ-ovci dužnosnici uplaćuju pet posto mjesečne neto plaće u stranačku blagajnu

Prema financijskom izvješću HDZ-a, prihodi stranke u 2015. godini iznosili su 59.9 milijuna kuna od čega je članarina bilo 5.52 milijuna kuna. Članarina u HDZ-u iznosi 10 kuna mjesečno, a HDZ-ovi državni i lokalni dužnosnici u blagajnu stranke uplaćuju pet posto mjesečne neto plaće.

Što se tiče HNS-a, članarina za nezaposlene iznosi 0 kuna, studenti plaćaju 5 kuna mjesečno, zaposleni 10, dok se visina članarine za saborske zastupnike penje i do 1000 kuna mjesečno.

HSS-ovi dužnosnii uplaćuju tri posto mjesečne neto plaće

U HSS-u članarinu ne moraju plaćati svi. Ta stranka ima dužnosničku članariun koju plaćaju dužnosnici i vijećnici HSS-a, koji su podijeljeni u dvije kategorije – oni koji primaju plaću, odnosno oni koji dužnost obavljaju profesionalno (u EP-u, zakonodavnoj, predstavničkoj i izvršnoj vlasti) stranci uplaćuju tri posto neto plaće mjesečno te članovi HSS-a koji primaju naknadu za rad u općinskim/gradskim vijećima i županijskim skupštinama, a stranci mjesečno uplaćuju 10 posto od neto isplaćene naknade.

Udio nenaplaćenih članskih doprinosa je oko 10 posto što znači da oko 3500 članova stranke ne plaća članarinu.

Živi zid tek ove godine uveo članarinu

Živi zid je još na putovanju iz pokreta u stranku, pa su tek početkom ove godine uveli članarinu od 40 kuna godišnje.

‘Lani smo imali oko 14.000 članova, sada je taj broj daleko veći iako nam tek predstoji sređivanje baze podataka’, rekao je Tihomir Lukanić.