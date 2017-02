PANIKA U SPLITU, VEPAR SIJE STRAH NA MARJANU: ‘Sreo sam ga. Srce mi je sišlo u petu, pobjegao sam na vrh stabla’

Sve je više Splićana koji su susreli divlju svinju koja ovih dana luta park-šumom Marjan. Još nije sasvim jasno kako se vepar našao pod marjanskim borovima, no svjedoci sve češće prijavljuju neugodne susrete s opasnom životinjom teškom između 70 i 80 kilograma.

Spekulira se o razlozima – neki tvrde kako ju je netko ostavio na Marjanu, dok neki govore kako je sama doplivala s Čiova ili Šolte.

Splićan Zoran Jovanović prije tri dana je šetao sa svojom kujicom Belom, kad je na predjelu između Sedla i bivšeg ZOO-a imao bliski susret s veprom. Kako tvrdi, nije to bilo nimalo ugodno iskustvo.

‘Zoološki vrt na otvorenom’

‘Bela nema običaj reagirati na druge ljude ili bicikliste, pa sam se iznenadio da se uznemirila. Nakon kraće trke za svinjom tamne dlake, očekivano, pas se iz lovca pretvorio u lovinu. A ja sam se instinktivno popeo na vrh najbližeg stabla. Nije se ona puno uzbudila zbog susreta, iako je duplo manja od suparnika, više sam ja bio taj kojem je srce došlo u petu. Čini se kako Zoološki vrt opet radi, ali na otvorenom’, našalio se Zoran koji je sve prijavio policiji kako bi skrenuo pažnju na divlju životinju koja, iako luta uglavnom noću, može predstavljati potencijalnu opasnost za djecu, pse, ali i odrasle koji svakodnevno šeću Marjanom, piše Slobodna Dalmacija.



Svinja uništila masline

Osim što širi strah, divlja svinja radi i priličnu štetu. Tako je maslinaru Emilu Jurkoviću poharala parcelu maslina, čija su debla sad ogoljena.

‘Ma to je divlja svinja, nema šta drugo bit! Pa neće vjeverica izdubiti deblo masline, to može samo nešto šta ima rog, surlu, rilo! Očito je oštrila na mojoj maslini, uništila je sedan-osan mladih stabala, tko zna hoće li se oporavit. A zemlja je izrovana ka da je traktor proša priko nje, brazde su duboke petnaestak centimetara, kamenje izbačeno, one ka debele vace…’, ispričao je Emil.

Sve je prijavio Javnoj ustanovi za upravljanje Marjanom, koji su izašli na teren.

‘Čovik koji se bavi lovon potvrdija mi je da je to izmet divlje svinje! Ja san je vreba, čeka, ostavija san voće ka mamac, ali nisam je uspija vidit, premda mi je i čovik koji ovde zna šetat s lovačkin psima posvjedočija da je vidija divlju svinju’, dodao je Jurković.

Hvataju je već nekoliko mjeseci, ali bezuspješno

Čelnik Javne ustanove Robert Koharević priznao je kako već nekoliko mjeseci hvataju divlju svinju te da nisu željeli dizati paniku u javnosti.

‘Još od sredine prosinca povremeno dobivamo prijave da je divlja svinja viđena na različitim lokacijama od Sedla do Vile Dalmacije. Ophodnje su pojačane, surađujemo i s Veterinarskom inspekcijom, ali mi smo tu bespomoćni jer ovo nije lovno područje, pa će policija kojoj smo prijavili slučaj postupati sukladno svojim mogućnostima’, rekao je Koharević.