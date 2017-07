PANIKA U ZABAVNOM PARKU MIRNOVEC: Zbog požara je nestalo struje, uplakana djeca ostala zaglavljena na kotaču

U novootvorenom zabavnom parku Mirnovec danas je zavladala panika kad su ljudi na kotaču ostali zaglavljeni 15-ak minuta zbog nestanka struje u cijeloj regiji.

Kad je nestalo struje, a kotač je stao, mogao se čuti plač djece i panika onih koji su na njemu zaglavili, a djelatnici su pokušali pomoći ručnim okretanjem kotača. Neka su djeca na kotaču bila i sama, bez roditelja, a obitelji su sa zemlje strepile za one zaglavljene na vrhu kotača. Za sve koji su se tamo našli u vrijeme nestanka struje bilo je to vrlo neugodno iskustvo.

Direktor parka Boris Kovaček rekao je za 24 sata da nema mjesta panici i da u cijelom incientu nitko nije ozlijeđen.

‘Nestalo je struje u cijeloj regiji zbog požara. Ljudi su na kotaču ostali deset do 15 minuta. To je viša sila koju nismo mogli predvidjeti no brzo smo reagirali’, rekao je Kovaček i pojasnio da postoji i agregat za ovakve slučajeve, no on se koristi za opasnije sprave poput roller coastera.



Pojasnio je i kako na drugim spravama nije bilo nikakvih problema, a za ovakve su situacije u parku spremni jer postoji procedura za svaku spravu u slučaju nepredviđenih situacija. Današnju situaciju niti ne smatraju problemom jer je sve napravljeno po proceduri, a ljudi su brzo spušteni.

‘Veliko kolo se samo spušta po inerciji i za njega ne treba agregat. Ispričavam se ljudima koji su ostali gore i žao mi je što se to dogodilo. Većina ljudi je reagirala mirno, jedino su se malo majke prestrašile čija su djeca ostala gore. Djecu smo brzo spustili i počastili sladoledom’, kaže.

Na Facebook stranici zabavnog parka Mirnovec napisali su kako niti u jednom trenutku sigurnost nije bila ugrožena. Ističu i da nitko nije ozlijeđen, a posjetiteljima je vraćen novac ili im je dana mogućnost da dođu bilo koji drugi dan ove sezone.

