PANIKA NA KVARNERU: Ugostitelji očajni jer nemaju dovoljno sezonaca, hitno traže radnike

Ugostitelji na Kvarnera muku muče s pronalaskom radne snage. Na burzi je trenutno više od 2.100 radnika u uslužnim i ugostiteljskim djelatnostima. Od toga u Primorsko-goranskoj županiji vlasnici ugostiteljskih objekata i trgovina nude još 253 radna mjesta.

Svatko tko želi raditi, dobrodošao je – kažu ugostitelji koji već mjesecima traže kuhare, konobare, prodavače u trgovinama. Najviše se traže kuhari, konobari i prodavači, no i čistačice su dosta tražene. Tu su također i pomoćni kuhari te kuhinjski radnici.

Iako turisti već pristižu i leže na hrvatskim plažama, neki ugostiteljski objekti i dalje ne rade punom parom jer nemaju dovoljno radnika.

Vlasnik ugostiteljskog objekta ‘Štacion’ u Matuljima, Igor Lončarica, traži kuhara, nakon što je dugogodišnji radnik iz njegove kuhinje odlučio pokrenuti svoj posao. Lončarica kaže kako je gotovo nemoguće naći kuhara.



Svi traže kuhare, ali oni su pobjegli u inozemstvo

‘Od Mošćeničke Drage do Crikvenice svi ‘išću’ kuhara. To je postao strašan problem jer su svi pobjegli raditi izvan Hrvatske. Moja oštarija radi tijekom cijele godine, turistička sezona nema utjecaj na moje poslovanje, imam stalnu radnu snagu, međutim uz sve to, ne mogu parirati plaćama koje ti ljudi mogu zaraditi u inozemstvu. Tako je od mene otišlo već dvoje ljudi u Austriju. Treba im dva i pol sata vožnje do radnog mjesta, a uvjeti su im neusporedivo bolji, a posao manje stresan. Volio bih kada bi svojim radnicima mogao dati veću plaću, ali je Zdravko Marić sa »svojim« PDV-om sve zakomplicirao. Prije kada je PDV bio 13 posto mogli smo investirati i ulagati u plaće radnika, a ovako smo zakopani’, rekao je Lončarica za Novi list te dodao kako školovanih kadrova uopće nema, no kako bi bio zadovoljan i s priučenim konobarima i svima onima koji žele raditi.

Sanjin Pavinčić i njegova supruga Jadranka Henc Pavinčić više od mjesec dana tražili su konobare, kuhare, pomoćne kuhare za turističku sezonu za svoja dva ugostiteljska objekta u centru Lovrana.

Teško je naći kvalitetnog radnika

‘Do kvalitetnog, školovanog radnika jako je teško doći. Većina njih otišla je van. U ugostiteljskoj branši danas više nema stručnih ljudi. Tako je i kod nas. Naši su glavni sezonski radnici studenti s obližnjeg hotelijerskog fakulteta. Ima ih iz Slavonije, ali i domaćih, i pokazuju se kao izvrsni radnici. Jako smo njima zadovoljni. Mi smo uspjeli pronaći sve radnike za turističku sezonu međutim svi ostali jako se žale, ne mogu naći radnike jer je cijena rada relativno niska’, rekla je Henc Pavinčić.

Njezine brige dijeli i vlasnik opatijske ‘Boćarije’ i buffeta ‘Tennis’. On traži konobara i pomoćnog radnika u kuhinji.

‘oš uvijek nismo kompletni za sezonu, a iz tog razloga primoran sam zatvoriti kuhinje u oba moja objekta na jedan dan u tjednu. Imam stalne radnike u dva objekta koje rotiram, ali sada kada u sezoni trebam pojačanja jednostavno ne mogu pronaći nikoga. Na oglas se nitko ne javlja, a ako se netko i javi nije tražene struke’, rekao je Kristijan Brajković.

On krivi državu koja nameće velike troškove jer to utječe na plaće radnika.

‘Ne možemo im dati plaću kao vani’

‘Mladi ljudi, posebno oni koji znaju posao, zaista nemaju razloga ostati ovdje. Mi im nažalost ne možemo dati ni približnu plaću onoj koju mogu zaraditi vani kao kuhari i konobari’, rekao je Brajković.

Još tijekom jeseni hotelijeri su krenuli u potragu za sezoncima, obilazeći centre u cijeloj Hrvatskoj. Nisu se samo obilazile burze, već i škole te fakulteti.

Mnogi su mišljenja da je upravo kvarnerska regija izgubila najviše kvalitetne radne snage.

‘Najviše smo uvučeni u Europu, najbliži smo mnogim turistima, a isto tako našem je čovjeku najbliže i najlakše, otići na rad u Austriju, Italiju, Njemačku… Domaći čovjek koji odlazi na rad u inozemstvo u našem slučaju ne napušta obitelj, jer ako primjerice radi na skijalištu u Austriji do kojeg mu treba oko tri sata vožnje, on svaki slobodan dan u tjednu može doći kući i vrijeme provoditi sa svojom obitelji’, komentirao je jedan turistički djelatnik.