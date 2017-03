PANIKA MEĐU VOLONTERIMA: ‘Ne dajte životinje 21-godišnjem lažnom udomitelju iz Folnegovićevog!’

Ovih dana vlada panika među volonterima nekoliko udruga koje se bave udomljavanjem napuštenih pasa i mačaka jer su otkrili da su životinje, za koje su vjerovali da su ih udomili, završile u rukama nepouzdanog čovjeka, nakon čega im se gubi svaki trag.

Radi se o 21-godišnjaku iz zagrebačkog Folnegovićevog naselja koji se volonterima javljao s tvrdnjom da želi udomiti neku od napuštenih životinja. Iz udruga tvrde kako se psi i mačke ne daju udomiteljima bez da isti budu temeljito provjereni, no ovaj je mladić očito prošao prepreke. Od prosinca do danas uspio je udomiti tri mačke i jedno štene te prevariti volontere četiriju udruga.

‘U nekoliko smo navrata mladiću slali poruke pokušavajući doznati kako je psić kojeg je od nas udomio. No, čim bismo ga upitali kada možemo doći k njemu da vidimo kako je štene, on bi redovito pronalazio izlike kako bi izbjegao susret s nama. Kada me kolegica iz jedne udruge upitala jesam li kod tog mladića kada je preuzimao psića vidjela mace koje je od nje udomio, moje su se sumnje dodatno pojačale jer maca tamo nije bilo. Nakon upornih, ali neuspjelih pokušaja da se susretnemo s njim, uspjeli smo s njim stupiti u kontakt tek uz pomoć policije. No kad je mladić konačno otvorio vrata svog stana, naši su se strahovi obistinili. U tom stanu više nema niti jedne jedine životinje.

Ne zna se što se s macama i psićem Noelom u međuvremenu dogodilo, gdje su završili i jesu li uopće živi, no iako strahujemo od crnih scenarija ipak se nadamo da ćemo, uz pomoć građana, pronaći te nesretne životinje. Upravo stoga smo i napravili plakat s njihovim fotografijama, koji je s naše Facebook stranice do sada podijeljen već više od 300 puta’, rekla je Ivana, volonterka iz Udruge za pomoć i unaprjeđenje života životinja “Merida” za portal 100posto.



Apel je objavljen i na Facebooku.