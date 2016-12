PANENIĆ O POSKUPLJENJU STRUJE: ‘Potpisani su ugovori, to je nemoguće izbjeći. Ali Most ima mjere za kompenzaciju’

Prvi dan iduće godine građanima će država ‘čestitati’ poskupljenjem struje. O tome se danas oglasio i tehnički ministar gospodarstva Tomislav Panenić.

Razlog poskupljenju jest povećanje naknade za obnovljive izvore energije, koju građani plaćaju na računima za struju kod svih opskrbljivača. Ona u posljednje tri godine, zajedno s PDV-om, iznosi 4,4 kune po potrošenom kilovatsatu.

Tehnički ministar Panenić tvrdi pak da Most ima spremne mjere kojima bi se to povećanje kompenziralo. “Izmjene Zakona o tržištu električne energije sastavni su dio nečeg što se radilo od 2013. do 2015., kada se manipuliralo tržištem, zapravo izvorima obnovljivih energija, i sad imamo situaciju da sve to skupa utječe na rast naknade”, rekao je Panenić, prenosi 24 sata.

Ako ne dođe do povećanja naknada, zbog potpisanih ugovora moguće su i tužbe protiv Republike Hrvatske, istaknuo je on.



POSKUPLJUJE ELEKTRIČNA ENERGIJA: Računi će biti veći za 50-ak kuna, a neke će ‘strujni udar’ jače pogoditi

Imaju mjere, ali ne želi reći koje

“Ono što je sigurno jest da smo mi iz Mosta definirali mjere koje će to kompenzirati, tako da do povećanja cijene neće doći od 1. siječnja”, rekao je ministar. Dodao je i da bi to povećanje iznosilo 30-ak kuna mjesečno, ali nije htio kazati o kojim je mjerama riječ, već samo da se pregovara s HEP-om.

Po prijedlogu Ministarstva gospodarstva, koji će Vlada vjerojatno usvojiti do 1. listopada, iznos naknade za obnovljive izvore energije trebao bi biti povećan na 12 lipa u 2017. godini, zatim na 14 lipa u 2018., dok bi 2019. godine narastao do 15 lipa po kilovatsatu.

Time bi prosječno kućanstvo koje sada za tu naknadu izdvaja 105 kuna godišnje (ili devet kuna mjesečno) 2019. godine istu plaćalo 450 kuna godišnje, odnosno 37,5 kuna mjesečno.