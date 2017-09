PADA POTPORA VELIKIMA, MALI BILJEŽE RAST: HDZ ima najlošiji rejting u 12 mjeseci, SDP drugi najlošiji u pet mjeseci

Redovito istraživanje Dnevnika Nove TV Crobarometar za mjesec rujan koji su obilježili požari u Dalmaciji, potom obilne kiše i poplave, ali i premještanje ploče iz Jasenovca u Novsku te odustajanje od poreza za nekretnine i poskupljenje struje pokazuje odnos snaga između vladajućih i oporbe, tko je dobitnik, a tko gubitnik, što građani misle o Vladinim politikama, ali i u kojem smjeru ide Hrvatska.

HDZ I SDP – LAGANI PAD, ALI HDZ U PREDNOSTI

HDZ rujan završava s potporom od 31,7 posto potpore birača, a SDP pak mjesec završava s potporom od 21,7 posto potpore. I jedna i druga stranka bilježe blagi pad – HDZ ima najlošiji rejting u 12 mjeseci, a SDP drugi najlošiji u 5 mjeseci. No, statistički značajnih odstupanja nema.

Prema razultatima istraživanja Crobarometar za kolovoz HDZ je također bio prvi izbor birača s potporom od 33,7 posto. Odmah iza te stranke, sa zaostatkom od 10 postotnih poena, nalazio se SDP, s potporom od 23,3 posto birača.

ŽIVI ZID I MOST – BLAGI OPORAVAK

Živi zid je blago narastao na 8,8 posto potpore ispitanika, baš kao i Most nezavisnih lista koji rujan završava s potporom od 7,3 posto ispitanika. I Živi zid i Most blago su popravili rejting, no to je i dalje sve unutar statističke pogreške.

U kolovozu je Živi zid imao potporu od 7,1 posto birača, a Most nezavisnih lista 6,7 posto potpore.

STRANKE BEZ KOJIH SE NE MOŽE VLADATI

Bandić Milan 365 u rujnu uživa 3,9 posto potpore, dok je u kolovozu potpora ovoj stranci iznosila 4,5 posto. HSS sada ima potporu 2,7 posto, dok je prošlog mjeseca uživao 3 posto potpore. IDS u rujnu bilježi 2,4 posto potpore ispitanika, a u kolovozu je mogao računati na potporu od 2 posto ispitanika. HSU u rujnu završava s 1,8 posto potpore (u kolovozu je imao 1,4 posto), Pametno je mjesec završilo na potpori od 1,6 posto (potpora u kolovozu je iznosila 1,4 posto), a strateški partner HDZ-a, HNS u rujnu je na 1,1, posto potpore dok su mjesec dana prije, u kolovozu, imali 1,3 posto potpore birača. Reformisti su sada također na 1,1 posto baš kao i Promijenimo Hrvatsku s istom potporom od 1,1 posto. Prema rezultatima Crobarometra iz kolovoza, stranka Promijenimo Hrvatsku uživala je 1 posto potpore, a Reformisti su bili ispod 1 posto potpore.

MALE STRANKE, ALI „VAŽNE I GLASNE“

Stranke koje dobivaju manje od 1 posto potpore ukupno mogu računati na 4,3 posto potpore birača. Tako HDSSB ima 0,8 posto, HSLS kao partner HDZ-u ima 0,6 posto, Neovisni za Hrvatsku uživaju 0,4 posto, a GLAS primjerice 0,2 posto potpore birača. Raste broj neodlučnih birača, sada ih je 10,5 posto.

Podsjećamo, u kolovozu je Narodna strana Radimira Čačića imala 0,9 posto potpore, Neovisni za Hrvatsku Brune Esih 0,9 posto, HDSSB 0,7 posto, Hrvatska demokršćanska stranka 0,7 posto, Nova ljevica 0,6 posto, HSLS je imao potporu od 0,5 posto, SNAGA je imala potporu od 0,4 posto, a GLAS, koji vodi Anka Mrak Taritaš, u prvom testiranju birača uživala je potporu od 0,3 posto. HRAST je u kolovozu imao 0,2 posto, a neodlučnih je birača bilo 8,4 posto.

HRVATSKI PESIMIZAM – I DALJE LOŠE

64 posto ispitanika misli kako zemlja ide u lošem smjeru, što je porast od jedan posto u odnosu na kolovoz. Njih 25 posto pak misli suprotno, a ne zna njih 11 posto. U kolovozu je broj onih koji misle da zemlja ide u dobrom smjeru bilo jedan posto više. Pesimizam kao da je već treći mjesec zacementiran među građanima.

VLADINE POLITIKE SVE SE MANJE PODUPIRU

61 posto ispitanika ne podupire Vladine politike, što predstavlja značajan porast u odnosu na mjesec kolovoz kada je onih koji ne podupiru politiku Vlade bilo 58 posto. Rezultati iz rujna pokazuju da 30 posto ispitanika podupire rad Vlade, no i taj je broj manji s obzirom na činjenicu da ih je mjesec dana prije bilo 32 posto onih koji podupiru rad Vlade. I to je već četvrti mjesec da nezadovoljstvo odlukama koje se donose u Banskim dvorima raste. Ne zna njih 9 posto.

VLADINA KOALICIJA POSTOJANA, ALI…

Većina ispitanika, njih 64 posto misli kako će Vlada odraditi mandat do kraja. Istina, taj je broj pao u odnosu na mjesec prije kada je iznosio 67 posto, ali i dalje je velik postotak onih koji misle da će Plenkovićev kabinet 3 godine voditi Banske dvore. Tek 25 posto ispitanika misli da će se koalicija raspasti i prije, no takvih je u mjesecu kolovozu bilo 23 posto.

Premijer može biti spokojan – 92 posto birača HDZ-a misli da će koalicija odraditi mandat do kraja, ali to misli i 65 posto birača SDP-a.

Istraživanje je provela agencija Ipsos između 1. i 18. u mjesecu na uzorku od 968 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Za mjerenje stranačkih preferencija koristi se metoda tajnog izjašnjavanja. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3%, a za rejtinge stranaka +/-3,6%.