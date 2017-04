PAD TEMPERATURA: Nastavlja se hladno i kišno vrijeme, u nekim krajevima Hrvatske sljedećeg tjedna moguć i snijeg

Vrijeme će i dalje biti vrlo nestabilno uz kišu u nekim dijelovima zemlje.

DHMZ javlja da će danas u cijeloj Hrvatskoj bit promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, najčešće u Dalmaciji. Potkraj dana u višem gorju uz zahladnjenje može biti malo snijega. Vjetar slab do umjeren većinom sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu bura i sjeverozapadnjak, na južnom dijelu jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 14 do 19 °C.





Kiša uz grmljavinu moguća je u središnjoj Hrvatskoj, a poslijepodne i navečer i na zapadu zemlje. U gorju je moguća i susnježica i snijeg. Najčešća će kiša i pljuskovi biti na srednjem Jadranu i u Dalmaciji.

Slično nas vrijeme očekuje i sutra.

Nastavit će se promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali bit će razmjerno nestabilno. Ponegdje će biti malo kiše ili pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji u noći i ujutro na dijelu srednjeg i južnom Jadranu. U najvišem gorju može biti malo snijega. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena do jaka, u Velebitskom kanalu i vrlo jaka, tijekom dana će oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 4 do 8, u gorju malo niža, a na Jadranu od 8 do 14 °C. Najviša dnevna od 13 do 18 °C, u gorju malo niža.

Kiša će se nastaviti i u utorak i srijedu, kad će i temperature dodatno pasti. Krajem tjedna najniža bi se tremperatura mogla spustiti i na nulu.

Sredinom tjedna u gorju bi kiša mogla prijeći u susnježicu i snijeg, a u višim bi se dijelovima gorja on mogao i zadržati i stvoriti tanki snježni prekrivač.

Nešto je snijiega moguće u četvrtak i u Slavoniji, a i tamo će najniže temperature biti znatno hladnije nego prethodnih dana.

U Dalmaciji će također biti kiše, no od četvrtka se tamo očekuje poboljšanje vremena pa će biti sunčano i bez oborina.