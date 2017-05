BIVŠA PACIJENTICA PAKLENE RAVNATELJICE: ‘Upropaštena mi je mladost zbog torture koju sam proživjela’

‘U Lopači mi je upropašten najljepši dio mladosti, od 16. do 21. godine. Puno je toga čega se sjećam, još više situacija koje želim zauvijek zaboraviti’, kaže Ana Dragičević koja je u psihijatrijskoj ustanovi protuzakonito provela pet godina i pritom bila pod torturom liječnice koja je jučer osuđena na 10 mjeseci zatvora.

“Punih osam godina čekala sam ovaj trenutak”, kazala je nakon izricanja presude bivšoj ravnateljici Psihijatrijske bolnice Lopača dr. Mirjani Vulin pacijentica koja je prošla njenu stravičnu torturu Ana Dragičević. Danas 30-godišnjakinja kaže kako je zadovoljna što će doktorica završiti iza rešetaka, međutim desetomjesečna kazna, prema njenom mišljenju, je preniska.

PAKLENA RAVNATELJICA PSIHIJATRIJE: Pacijentici davala prejake lijekove i vezala je ‘luđačkom košuljom’

Anina priča je šokantna, potresna, a o njenom životu snimljeno je nekoliko televizijskih dokumentaraca. U bolnici su tvrdili kako je ondje bila hospitalizirana kao ovisnica o heroinu da bi kasnije demantirali sami sebe. Ona, pak, tvrdi kako su je ondje smjestili kako bi je liječili zbog njene seksualne orijentacije.



“U Lopači mi je upropašten najljepši dio mladosti, od 16. do 21. godine. Puno je toga čega se sjećam, još više situacija koje želim zauvijek zaboraviti. Najviše bih voljela da mi netko izbriše memoriju koja se odnosi na torturu kojoj sam u Lopači bila izložena.

Noću strahovala za život

Provodila sam vrijeme u izolaciji, smeštena zajedno s teško bolesnim, shizofrenim osobama koje su često bile agresivne, neprimjereno bi se ponašale… Bolje da ne opisujem detaljno što se događalo, ali mogu reći da sam stalno strahovala da me neki, uglavnom stariji pacijenti s teškim dijagnozama duševnih bolesti, po noći, dok sam bila zavezana za krevet, ne ozlijede.

Nažalost, od odgovornih u Lopači dobivala sam za kaznu, naravno neosnovanu, razne injekcije, fiksirali su me za krevet, prekomjerno davali nepotrebne, jake tablete, stavljali me u ‘luđačku košulju’, takozvanu stezulju, prisiljavali na nošenje pelena… Puno toga, puno ružnih detalja, puno situacija koje su neopisivo teške i brutalne, ne mogu i ne želim podijeliti ni s kim. One ostaju u meni, duboko pohranjene”, ispričala je za Novi list Ana Dragičević ujedno podsjećajući da za njenu hospitalizaciju, posebno nakon punoljetnosti, nije bilo zakonskih elemenata.

Proceduralne pogreške

Dr. Radimir Rakun, nasljednik jučer osuđene ravnateljice Psihijatrijske bolnice Lopača, još 2008. godine je potvrdio, čim je stupio na dužnost, da se kod prijema Ane Dragičević radilo o proceduralnim pogreškama liječnice dr. Mirjane Vulin, odgovorne za njeno liječenje.

“Čekam s nestrpljenjem da se pravda realizira kroz služenje zatvorske kazne dr. Vulin. Ipak, htjela bih reći da je u Lopači u to vrijeme uz niz pogrešnih, za mene sudbinski katastrofalnih ljudi i poteza, bilo i prekrasnih ljudi koji su me doslovno izvukli iz tog pakla, pomažući mi, i vjerojatno puno toga riskirajući”, kaže danas Ana zahvaljujući nekim sestrama i tehničarima, a posebice dr. Draganu Lovroviću.

U vrijeme kad je Ana Dragičević bila smještena u Lopači, u tu ustanovu smješten je i veći broj djece koja su, što zvuči nevjerojatno, bez obzira imala 11 ili 13 godina, boravila u zajedničkim prostorima s najtežim psihičkim bolesnicima, bila izolirana i vezivana.