PACIJENT TUKAO BOLNIČARE, JEDAN ZAVRŠIO U TRAUMI: ‘Udarao ih je šakom u prsa, nogom u glavu…’

U Osijeku je zabilježen novi napad na medicinare, a jedan od njih, nakon divljanja alkoholiziranog pacijenta, završio je na traumatologiji.

Medicinski tehničari Hitnog prijema KBC-a Osijek prošlog su se petka našli na udaru jednog alkoholiziranog pacijenta. Jedan od njih nakon napada završio je na Traumatologiji.

“Pacijent, koji i nije bio tako pijan u odnosu na to kakve sve pacijente primamo, prvo je iščupao braunile i krv je šikljala na sve strane. Potom je ušao u sobu medicinskih tehničara i počeo im mokriti po stolu, po hrani. Kada su ga tehničari pokušali smiriti, jednog je udario šakom u prsa, a drugog nogom u glavu. Nas trojica smo im priskočila u pomoć i jedva uspjela svladati pacijenta koji je bio vrlo snažan. Pozvana je i policija koja je napravila zapisnik. Sreća pa nas je bilo više muških, jer da su bile liječnice same, ne znam kako bi se obranile. Bila je to vrlo mučna scena i takvo što još nisam doživio”, ispričao je za Glas Slavonije dr. med. Dragan Maloševac, specijalizant hitne medicine na Hitnom prijemu osječkog Kliničkog bolničkog centra.

Dr. Maloševac ističe kako na slične napade liječnici i drugo medicinsko osoblje nailaze svakodnevno, jer im policija nerijetko dovodi alkoholizirane i drogirane ljude. Podsjetio je kako je Hrvatka liječnička komora pokrenula inicijativu da se i medicinsko osoblje stavi u kategoriju službenih osoba kako bi ih se zaštitilo od takvih napada.



U Osijeku je nedavno zabilježen napad na jednu liječnicu koju je napala pacijentica koja se liječi od droge.