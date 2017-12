OZBILJNO UPOZORENJE IZ HAK-a UOČI VIKENDA: ‘Najbolje bi bilo da odgodite put. Ako ne možete, ovi vas sve problemi očekuju’

Tijekom noći i jutra zbog snijega očekuju se ograničenja u prometu za pojedine skupine vozila, osobito u gorju.

Hrvatski autoklub izdao je upozorenje i savjete za putovanje tijekom sutrašnjeg dana.

Navečer, uz pad temperature na vlažnim je dijelovima kolnika, na širem području Zagreba, Karlovca i Gospića uz poledicu moguć i snijeg ili susnježica. Zbog obilnije kiše na riječkom su području moguće bujične poplave i prekidi prometa na poplavljenim dijelovima cesta.

Vozačima se savjetuje odgoda putovanja

Sutra će u unutrašnjosti promet teći usporeno zbog susnježice ili snijega, kojeg će, nošenog vjetrom, biti i u Hrvatskom primorju.



Tijekom noći i jutra zbog snijega očekuju se ograničenja u prometu za pojedine skupine vozila, osobito u gorju. Zbog zimskih uvjeta bit će zabranjen promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na glavnim dionicama kroz Liku i Gorski kotar. Zbog olujne bure podno Velebita očekuju se ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu.

Vozačima se savjetuje da vrijeme polaska na put planiraju prateći vremensku situaciju te da, ako je moguće, putovanje kroz navedene predjele odgode za sljedeća 24 sata. Na graničnim prijelazima sa Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom bit će gužve u prometu osobnih vozila.

Katamarani i trajekti zbog visokih valova neće ploviti

Zbog opasnih brzina vjetra i visokih valova mnogi katamarani i trajekti neće ploviti.

Sutra će u većini zemlje prevladavati oblačno s kišom, u unutrašnjosti susnježicom i snijegom, a malo snijega nošenog vjetrom moguće je i na Jadranu, osobito sjevernom. Oborina će biti češća u prvom dijelu dana, u Dalmaciji moguće i obilna uz grmljavinu. Nastat će novi snježni pokrivač, osobito u gorju. Poslijepodne sa zapada prestanak oborine, a prema kraju dana i razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zapuhat će jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, a duž ostatka obale u početku jak i olujan južni i jugozapadni vjetar u okretanju na sjeverozapadni. Temperatura zraka od -2 do 3, na Jadranu većinom od 7 do 13 °C. Navečer i prema kraju dana osjetno hladnije.