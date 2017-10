OVRŠILI IM ZEMLJIŠTE ZBOG TUĐEG DUGA: ‘Pa u kakvoj državi živimo? Sad bismo trebali otkupljivati ono što je naše’

Stjepan Novoselec iz Nove Vesi zbog prevare je ostao bez pašnjaka od 3000 četvornih metara, koji je naslijedio od oca.

Njegova poznanica M.S. još 1992. uzela je kredit kod banke i hipoteku stavila na sporni pašnjak. Tvrdila je kako je riječ o njenom komadu zemlje, a kao svjedoke uzela je dvije sebi bliske osobe koje su to i potpisale. Drugih dokumenata joj očito nije trebalo. Problem je nastao kada je prestala otplaćivati kredit, a Stjepanov pašnjak počeli obilaziti vještaci i geodeti mjereći ga s namjerom da ga se proda.

Stjepan je tada poznanicu tužio, spor je dobio i trebao se samo uknjižiti na pašnjak na koji ni iz njemu nepoznatih razloga nije bio knjižen. Tražio je da ga uknjiži njegov odvjetnik. No, već je krenuo ovršni postupak zbog poznanice i pašnjak je kupila Hrvatska banka za obnovu i razvoj te ga je početkom ove godine ponudila na prodaju preko oglasnika Njuškalo.

“Ovršni postupak pokrenut je kao posljedica neuredne otplate kredita. Sukladno zadanim pravilima ovrhe, HBOR se nakon pravomoćnosti sudskih odluka upisao u zemljišnim knjigama kao vlasnik čestice. Nekretnina je prodana kako bi se smanjio gubitak po plasmanu”, kaže predstojnica ureda uprave Koraljka Perutka Fabijanić.



“Nismo znali za to sve dok nas u selu nisu pitali kako to da prodajemo pašnjak. Išli smo provjeriti u zemljišne knjige i ostali u šoku kad smo vidjeli da HBOR ima vlasnički list. Pa kako je to moguće? Taj je pašnjak bio generacijama u našem vlasništvu”, komentira Stjepan za Varaždinski list.

Njegova supruga Josipa kaže da im sad neki savjetuju da taj pašnjak – otkupe.

“Sirotinja smo koja je poljoprivredom odškolovala tri sina i sad da još otkupljujemo svoje? Pa u kakvoj to državi živimo!? Neka državne institucije istraže tko je pogriješio”, kaže.

U međuvremenu se pojavila osoba koja tvrdi da je od banke otkupio parcelu za 33 tisuće eura i da se sad njegova.