OVRHA NAD ŠITUMIMA JE OSVETA ZA FILM? ‘Objavili smo dokument po kojem se vidi da su novac prikupljali i nakon Norine smrti’

Vijest o ovrsi Udruge Hrabro dijete nad obitelji Šitum na račun sudskih troškova od 200 tisuća kuna, a zbog odluke Vrhovnog suda iz 2015. prema kojoj s četiri milijuna kuna do daljnjeg raspolaže Udruga, danas je šokirala javnost.

Među ogorčenima na potez Udruge je i redatelj filma o bitki za Norin život “Život od milijun dolara” Robert Zuber Tomić koji čin ovrhe smatra osvetom zbog nedavne premijere filma.

NORINI RODITELJI MORAJU PLATITI 200.000 KN: ‘Idućih 10-ak godina radimo za plaće kriminalcima iz udruge Hrabro dijete’

“Ja i dalje stojim kod svoje tvrdnje da je riječ o osveti jer kako drugačije to shvatiti ako je ovrha pokrenuta dva tjedna nakon premijere na kojoj je i bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković reagirao vrlo emotivno. Kako to da su čekali dvije godine i kako to da su sada odjednom postali tako hrabri jer se čeka i odluka Ustavnog suda o žalbi obitelji Šitum zbog koje bi oni kasnije Šitumima taj novac morali i vratiti”, kaže Zuber uvjeren kako se radi o osveti.



Žižić odbila sudjelovanje na premijeri

Tvrdi kako je Udruzi Hrabro dijete i Jasminki Žižić nudio da dođu na premijeru njegovog dokumentarca, ali i da zajedno organiziraju premijeru u Novoj Gradiški, no da su ga odbili.

Vjeruje kako ih je sve zasmetalo ono što se u filmu iznosi, jednako kao i činjenica da je prvi put u javnosti objavljen dokument, odnosno zahtjev podnesen u Gradskom uredu za upravu u Novoj Gradiški, prema kojem je Udruga Hrabro dijete produžila akciju prikupljanja novca za Noru Šitum i sedam mjeseci nakon smrti djevojčice.

“Nadam se da će nakon ovog institucije odlučiti pogledati sve potrebne dokumente koje nikoga nisu zanimali. A Šitumi su odlučili napraviti ono što nitko nije htio. Oni kao roditelji nisu mogli vidjeti kako sve funkcionira i kako se novci u Udruzi troše ako ne postanu stranke u postupku i zato su krenuli u sudsku bitku”, pojašnjava Zuber sada zbunjen i odgovorom Ustavnog suda koji je, kako kaže, za jedan medij naveo da o žalbi Šitumovih nije odlučio više od dvije godine jer čeka reviziju Vrhovnog suda.

Ustavni sud pobrkao lončiće

Zuberu nije jasno zašto Ustavni sud ne može odlučiti o privremenoj mjeri blokiranja novca i u svojim navodima ističe kako čeka reviziju Vrhovnog suda koji treba odlučiti o tome kome novac pripada. “Sudovi su odmah na početku razdijelili te dvije stvari. Jedan postupak odnosio se na blokadu novca, a drugi na to kome novac pripada. Kako sada Ustavni sud ta dva slučaja ponovno objedinjuje”, pita se Zuber Tomić.

Ujedno se nada da će njegov dokumentarac, što mu je bio i cilj, natjerati institucije da pregledaju sve dokumente kako bi donijeli ispravnu odluku, odnosno na temelju njih riješili reviziju. Do tada, kaže, Šitumima ne preostaje ništa drugo nego da čekaju.