‘DRŽ’TE SE ZA NJU’: HGSS na Facebooku objavio urnebesno smiješan savjet za (avan)turiste

Golemi gumeni labudovi, patke i slične ‘ptičurine’ na napuhavanje ovoljetni su hit na Jadranu, pa su tu činjenicu iskoristili pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) za novu urnebesnu objavu.

HGSS je, naime, poznat po svojim silno smiješnim objavama koje su istodobno i ozbiljna upozorenja turistima, ponajprije onima koji precjenjujući svoje mogućnosti glume avanturiste.

HGSS OPET RASTURA SVOJOM OBJAVOM: ‘Dragi turisti, ovo je panoramski pogled koji želite propustiti’

U najnovijoj objavi na Facebooku HGSS je ‘okačio’ sliku ružičastog gumenog labuda na napuhavanje na kakvima kupači znaju otplutati na pučinu. Poruka na engleskom jeziku uz sliku prigodna je i poučna: “Hold on to it. Makes it easier for us to find you.”



Iliti u slobodnijem prijevodu: “Drž’te se te ptičurine! Lakše ćemo vas naći.”

KOSORICA OBJAVILA TVIT NA KOJI JE REAGIRAO HGSS: Pogledajte duhovito prepucavanje