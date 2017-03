Na sutrašnjoj sjednici Vlada RH trebala bi trebala osnovati Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću koje će raditi na zatvaranju otvorenih povijesnih i ideoloških pitanja koja izazivaju prijepore i opterećuju hrvatsko društvo.

Povjerenstvo bi trebalo imati dvadesetak članova, a osim što će mu cilj biti postizanje konsenzusa o svim pitanjima totalitarne prošlosti očekuje se, s obzirom na prijašnje najave, i da iznjedri zakonski okvir kojim bi se pravno regulirali svi sporni simboli totalitarnih režima, piše Večernji list.

VLADA OSNIVA POVJERENSTVO ZA SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

Povjesničari, pravnici, sociolozi… a na čelu liječnik

Iako službeno još nije potvrđeno tko će biti članovi Povjerenstva, jučer je objavljeno da je za predsjednika tog tijela predložen akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Činjenica da je Kusić po vokaciji liječnik trebala bi Povjerenstvu dati nautralnost. No, u njemu će biti i povjesničari, pravnici, sociolozi, politolozi…



Večernji list doznaje da će u Povjerenstvo biti predložena i bivša predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec, zatim profesor kaznenog prava s Pravnog fakulteta u Zagrebu Davor Derenčinović, bivši SDP-ov ministar kulture Antun Vujić, predstavnici dviju organizacija mladih…

No, javbnost najviše zanima tko će od povjesničara ući u Povjerenstvo, budući da je i zadaća tog tijela u prvom redu suočavanje s izazovima iz prošlosti. Spominju se imena prof. Ive Lučića s Hrvatskog instituta za povijest, prof. Ante Nazora, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, prof. Mladena Ančića sa Sveučilišta u Zadru, a jučer je u medijma objavljeno da bi u sastavu Povjerenstva trebao biti i povjesničar Hrvoje Klasić, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. No, Klasić je Večernjem listu potvrdio da je odbio poziv iz Vlade da bude članom Povjernestva koje se osniva.

“Predočeni sastav ne ulijeva mui povjerenje”

“Čini mi se da je Vladi doista stalo do toga da se više ne bavi problemima iz prošlosti i dajem joj podršku da učini sve da se društvo suoči s prošlošću. Međutim, nismo našli zajednički jezik o načinu na koji bi to trebalo napraviti. Ja kao stručnjak za povijest 20. stoljeća spreman sam razgovarati sa svim stručnjacima koji su se s raznih aspekata bavili hrvatskom poviješću 20. stoljeća. No predočeni sastav Povjerenstva ne ulijeva mi povjerenje da bi se mogao postići uspjeh jer su u njemu uglavnom ljudi koji se hrvatskom poviješću 20. stoljeća, posebice periodom socijalizma, oko kojeg će, pretpostavljam, biti najviše polemika, nisu nikad bavili”, kazao je Klasić dodajući da će u cijelom Povjerenstvu povjesničari u manjini.

Iz kruga povjesničara koji će biti u Povjerenstvu Klasiću su odgovorili da se Lučić intenzivno bavio upravo temama koje Klasić spori, da je Ančić teoretičar totalitarizama, a da se i Nazor također bavio hrvatskom poviješću 20. stoljeća. Inače, koordinator za osnivanje ovog Povjerenstva je Davor Božinović, šef kabineta premijera Plenkovića.

