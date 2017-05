OVO SU OPASNI LJUDI KOJI VREBAJU NA SVAKOM KORAKU: Vrbuju mlađe od 20 godina i ispiru im mozak, a Hrvatska je za to plodno tlo

U Hrvatskoj djeluje sve više sekti, pretpostavlja se da ih je čak 800, iako treba razlikovati pojmove novoreligiozni pokreti od pojmova kao što su sekta i kult. Sa sektama je, na različite načine, povezano oko 500.000 ljudi, upozoravaju upućeni u tu problematiku.

Ako se po strani ostave neki bezopasni novodobni novoreligiozni pokreti, priče o onima opasnima dramatične su naravi. Srećom, samo je manji broj sekti crn i mračan. Nisu sve isključivo religijske, nego imaju širok raspon vjerovanja koja nude. Većina toga što zagovaraju mnogima zvuči smiješno i u načelu bezopasno. Međutim, neke od njih djeluju kao jako dobro organizirane kriminalne grupe kojima je jedini cilj zarada.

Manipuliranje životima i porezima

Sekte koje se danas u Hrvatskoj smatraju kritičnim skupinama ne razlikuju se od onih u inozemstvu. U Hrvatsku su najčešće uvezene iz SAD. Neke su, prema analizi što ju je objavio Glas Slavonije, registrirane kao religija, neke kao udruge građana. Mnoge od njih postale su opasne kriminalne organizacije, a zajedničko im je stvaranje bogatstva, mentalna manipulacija nad pojedincem i masom te izbjegavanje poreznih obveza.

Najagresivnije sotonističke sekte udomaćile su se i u Hrvatskoj: Crna ruža, Crna zora, Crni škorpioni, Sotonine vojvode, Sotonski vitezovi i Luciferijanska crkva, koje vrbuju mlade od 12 do 20 godina, najčešće preko interneta, besplatnih tečajeva stranih jezika, putovanja u inozemstvo i sl. Među kritičnim ili manje kritičnim skupinama su i ispostave Scijentološke crkve, Transcendentalne meditacije, Crkva ujedinjenja (Moonijevci), Jehovini svjedoci, Rael, Kabala itd. Te grupacije iza sebe imaju najviše sljedbenika, najveće financijsko bogatstvo, ali i najviše javnih primjedbi ili sudskih tužbi.



Internet pomogao širenju sekti

Posebno je internet kao nekontroliran medij potpomogao širenju sljedbi i marketingu ilegalnih iscjelitelja, koji ponajviše preko brojnih foruma, sada i na daljinu, vrbuju mlade sljedbenike i potpuno besplatno promoviraju svoje proizvode.

Hrvatska je općenito plodno tlo za sekte jer ta tematika nije ni približno pravno regulirana kao u brojnim drugim zapadnoeuropskim zemljama. Baš zato brojni gurui upravo ovdje pronalaze svoje članove, manipuliraju njima i najčešće ih financijski ili emocionalno iskorištavaju. Posljednjih godina bilo je više mladih koji su se javljali s tim problemom, rekao je za Glas Slavonije psihoterapeut Nebojša Buđanovac.

Drago Plečko, terapeut alternativne i komplementarne medicine s velikim iskustvom na temu sekti, smatra da je danas teško govoriti o ‘ispiranju mozga’ u kontekstu sekti kad ga gotovo svi provode.

Stvaranje savršenog čovjeka

“Političke stranke, vlastodršci, njihovi oponenti, religije, korporacije, banke, prodavači svega i svačega… pitanje je koje je pranje mozga društveno prihvaćeno ponašanje u kojem smo svi licemjeri i pokoravamo se onome što znamo da je laž. Sekte je najlakše optužiti, iako nisu sve takve. Naglašavam neke koje agresivnije djeluju na svijest i pod svaku cijenu pokušavaju pokoriti pojedinca obećanjem kreiranja savršenog čovjeka. Najbolji primjer su scijentolozi, čiji je utemeljitelj Ron Hubbard u svom auditingu zapravo primjenjivao Freudovo evociranje potisnutih trauma, koje je u psihijatriji odbačeno”, kaže Plečko.

Inače, sve vjerske zajednice, prema Ustavu Republike Hrvatske, odvojene su od države. Stoga ona ne nadzire njihov rad dok god im je djelovanje u skladu sa zakonom. One mogu samostalno i slobodno odrediti unutarnju organizaciju, tijela upravljanja, njihovu hijerarhiju i nadležnosti te tijela i osobe koje ih predstavljaju.

Osim toga, same određuju sadržaj i način očitovanja vjere, održavanja veza, udruživanja s drugima i slično. Međutim, nadležna ministarstva nadziru njihovo djelovanje kada se radi o nečemu što se ne odnosi na vjerska i unutarnja, crkvena pitanja.

Propagiraju ubojstva i nanošenje boli

Psiholozi, psihijatri i socijalni radnici koji se u Hrvatskoj bave tom problematikom, napominju da je nužno otkrivati sekte koje propagiraju suicid, ritualna ubojstva te različite vrste nanošenja boli sebi i drugima u ritualima – najčešće sotonističke i crnomagijske – koji su itekako, prema njihovoj i MUP-ovoj evidenciji, prisutni i na prostorima Hrvatske. Tu prestaje ona tanka linija osobne slobode što jest i što nije dopušteno, jer pojedinac ili grupa ljudi uvijek prolaze manipulaciju od sekte i učitelja/gurua da sebi i drugima nanose fizičku, mentalnu i financijsku štetu.

Neki psihijatri i duhovni terapeuti ističu da sektaškim učenjima u Hrvatskoj podliježu osobe svih dobnih skupina, društvenih grupa, ekonomskog statusa te obrazovanja, od mentalno retardiranih skupina do znanstvenika iznimno visokog obrazovanja i kvocijenta inteligencije.

Sekte ljudima ispiru mozak

“Sekte su užasno opasne jer ljudi nisu svjesni da im ispiru mozak i izoliraju ih od vanjskog svijeta. A problem s kojim se susrećem jest da su u sektama nerijetko vrlo obrazovani ljudi poput liječnika, odvjetnika, intelektualaca. Mnogo moćnih i utjecajnih ljudi je u sektama i to je vrlo čudno, jer ne samo što se radi o pojedincima visokog kvocijenta inteligencije nego često i o obiteljima, kojima uskraćuju velik dio financijskih sredstava, koja daju sekti ili kultu.

Sve što ide protiv ljudske slobode i slobodne volje vrlo je opasno, pogotovo ako su u to uključena i djeca. Ako vidite da se pojedinac udaljava od familije, roditelja, supružnika ili dijete postaje čudno, tužno, depresivno, skriva se od roditelja, mijenja mu se karakter… to ne znači da tek prolazi kroz tešku pubertetsku epizodu ili uzima neke opijate, već je moguće da je pod djelovanjem neke sekte”, upozorava istaknuta hrvatska terapeutkinja koja je željela ostati anonimna.

Drugi pripadnik tog miljea, koji također ne želi da mu se spominje ime, tvrdi da se susreo s dosta ljudi koji su bili ili jesu u sektama, ali upozorava na to da se radi o ljudima koji su ili psihički labilni ili ih privlači jedna druga hijerarhija moći u životu.

Intaligentno regrutiranje novih članova

“Sekte su vrlo inteligentne u regrutiranju novih članova. Uvijek traže ljude koji žele da ih se vodi i koji žele biti vođeni, koji su razočarani u životu ili su usamljeni, a imaju neke prihode. Zato smatram da bi zakon trebao štititi takve ljude”, objasnio je u razgovoru za Glas Slavonije.

Profesor emeritus kaznenog prava s Pravnog fakulteta u Rijeci, Berislav Pavišić, u izjavi za jedan hrvatski tjednik istaknuo je da su mehanizmi kaznenog prava ponekad posljednje utočište za ljude koji su žrtve sekti.

“Hrvatska se u 80 posto slučajeva izjasnila za jednu religiju, a to je katolička vjera. Prema tome, sve sekte i kultovi upravo su sekte i kultovi zato što se bave zabranjenom aktivnošću, a zabranjena se aktivnost dovoljno ne kontrolira. Opasna je svaka mentalna manipulacija bilo koje sekte ili kulta i zato treba štititi one koji ne mogu – ili još uvijek ne mogu – sami odlučivati, kao i one koji su nemoćni pred manipulacijom. Ali to je sve u kategoriji ‘treba’ i to je za sada samo želja”, kaže Pavišić.

Društvo ne vodi računa o sektama

“Ne polaže se u društvu dovoljno pažnje tom problemu”, tumači profesor Pavišić, te dodaje:

“Što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova, ono se njima bavi onda kad su u pitanju žrtve prijevara koje su u nemoćnim situacijama, odnosno, kad je u pitanju kazneno djelo. Dakle, policija postupa onda kada se kazneno djelo već dogodi. Planski i razrađeni pristup cijelom tom problemu kod nas ne postoji, za razliku od Francuske, Belgije, Njemačke ili Austrije, gdje je nadziranje sekti i kultova zakonska obveza. Iako ne postoji pravna definicija ni politike ni političkih stranaka – i jedno i drugo postoji. Slično je sa sektama i kultovima, jer je zakon, koji je za to područje najbolji u Francuskoj, usmjeren na zastranjivanje sekti, a ne na njihovo djelovanje. Čak sam i ja u Hrvatskoj jedini koji se unutar međunarodnog kaznenog prava bavio tom problematikom i to je također slika društva i ozbiljan argument, nije me za sada naslijedio ni jedan mlađi kolega”, navodi profesor Pavišić.

Vrbovanje novih pripadnika u školama

Problem očito postoji. Osobito je to upozoravajuće kod škola, jer škole su vrlo pogodno mjesto za vrbovanje novih pripadnika sekti, za pridobivanje mladih, tvrde stručnjaci te dodaju kako većina sekti želi ostvariti znatan utjecaj na mlade i osigurati budućnost svoje ideologije, ojačati svoju snagu.

Te utjecaje sekte provode raznim propagandnim materijalima, pozivanjem mladih na seanse molitve, na hepeninge koji deluju privlačno i atraktivno s obzirom na zabavu i sadržaje koje nude. Obično odabiru osobu koja je izgubljena, ranjiva, depresivna i tada joj svojim programom nude izlazak iz krize, ostvarenje unutrašnjeg mira i sretan život.

Tehnike dominacije uključuju npr. bombardiranje ljubavlju, zavođenje budućih članova i drugo. Nude gotove odgovore, prijateljstva, ali u nekim slučajevima i iznuđivanje odluka silom. Često se služe laskanjem, a sve s ciljem vezanja novih članova, dijele novac i lijekove.

Upravo današnja situacija u društvu, njegova dezorijentacija i kriza sustava vrijednosti potiče na jače djelovanje i na vrbovanje mladih i njihovo naivno pristupanje sektama. Uz opasku da, ponovimo, nisu sve sekte opasne, ali na one koje jesu i država, odnosno vlast, ali i društvo u cjelini trebaju obratiti pozornost i spriječiti neželjene posljedice.

Vrijeme usamljenih ljudi pogoduje sektama

Živimo u vremenu gomile usamljenika koja se kasnije usmjerava k gnjevnoj masi koja emotivno reagira na izvanjske ugroze, a njezini pripadnici pokazuju lakovjernost, sklonost netoleranciji i nekontroliranim frustracijama prema drugima i drugačijima. Danas najveće opasnosti za (opstanak) čovjeka nameću radikalni moralni relativizam i ekstremni pokreti.

Sve je započelo slamanjem veza između roditelja i djeteta. Danas imamo umjesto patrijahalne fast food obitelj, gdje ukućani žive jedni pokraj drugih, a ne jedni s drugima.

Majka svih zala jest kriza autoriteta, prepoznatljiva i u krizi identiteta.

“Rješenje je u suočavanju s činjenicom da smo izgubili, darovali, prodali svoj identitet i sad se pitamo tko smo”, piše Ivica Ursić u knjizi ‘Sva moja sidra’.

Tzv. televizijski iscjelitelji u noćnim se programima predstavljaju kao vidovnjaci, gatare, numerolozi, doktori duše…Takvi privlače brojne gledatelje koji svojim (plaćenim) pozivom očekuju spas. Lakovjerni gledatelji bježe u iracionalni svijet vjerujući da će im ti spasitelji ponuditi neko rješenje kako izići iz problema.

Ta vrsta manipulacije s malih ekrana vrlo je fluidna, a one koji traže pomoć može odvući u još veći očaj. Posljednjih godina trendovski su vampirski fanovi i anarhistički pokreti.