OVO SU NAJBOLJI PROFESORI U HRVATSKOJ: Upravo je izašla top lista, pogledajte jesu li i vaši među njima

Agencija za odgoj i obrazovanje 13. će travnja održati promociju 643 odgojno-obrazovna djelatnika u zvanje mentora i savjetnika. Posebno je to zvanje kojeg stječu oni najbolji.

Svi obrazovno-odgojni djelatnici mogu napredovati do tog zvanja, no moraju to svojim radom i zaslužiti. Pritom se vrednuju tri elementa: uspješnost u radu s učenicima, izvannastavni stručni rad i stručno usavršavanje.

Visoki kriteriji

Bitan je svaki aspekt rada profesora – način na koji surađuje s kolegama, način na koji obrazuje učenike, ali i postignuti rezultati. Profesor koji napreduje do zvanja mentora i savjetnika mora imati minimalno 11 godina iskustva, odlično raditi su učenicima, ali i postići najmanje 15 bodova iz izvannastavnog stručnog rada.

Zvanje mentora mogu steći i nastavnici koji obnašaju dužnost ravnatelja, a njihov rad vrednuju isključivo stručno pedagoški nadzornici MZOS-a.



Na ovoj poziciji savjetnici i mentori mogu ostati pet godina, ali mogu biti i ponovno izabrani. Osim titule, najbolji profesori dobiju i nagradu u vidu više plaće, piše srednja.hr.

Ovogodišnja promocija odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u zvanje mentora i savjetnika održat će se 13. travnja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Država želi nagraditi najbolje u sustavu

‘Svečanom promocijom Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja žele nagraditi najbolje u sustavu, one koji svojom stručnošću, pedagoškim metodama, uzornim radom i trajnim stručnim usavršavanjem unapređuju nastavni proces poučavanja i odgojno-obrazovni sustav u cjelini’, priopćio je AZOO.

Jesu li neki od vaših nastavnika na popisu najboljih, provjerite ovdje.