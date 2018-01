OVO MOŽE SAMO HRVATSKA POŠTA: Više od 20 dana nisu dobili poštu jer je poštarica na bolovanju

‘Problem je što poštom stižu i računi koji imaju svoj rok plaćanja, a čim ne platite na vrijeme idu zatezne kamate.’

Stanovnici Kvaternikove ulice u Rijeci više od dvadeset dana bili su bez dostave pošte. Radi se o stotinjak adresa, među kojima su i neke tvrtke, kojima pošta nije dostavljena još od 12. prosinca.

Prijete zatezne kamate

To nije prvi put da se takvo što dogodilo u Rijeci: sličan slučaj dogodio se prošlog ljeta stanovnicima dijelova Kantride i Viškova. Sada bi se neki od građana kojima pošta ovako dugo nije dostavljena mogli suočiti i sa zateznim kamatama, piše Novi list.

‘Posljednju poštu dobili smo 12. prosinca, dakle prije više od dvadeset dana. Tada smo zadnji puta i vidjeli poštara u našem kvartu. Ove godine nismo dobili još nikakvu poštu. Problem je što poštom stižu i računi koji imaju svoj rok plaćanja, a čim ne platite na vrijeme idu zatezne kamate. Primjerice, račun American Expressa kada platite na vrijeme dobivate nagradne bodove, koji itekako dobro dođu kada se skupe. Problem je i u tome što je na ovom području i nekoliko firmi, koje, također nisu dobile poštu’, ispričao je jedan čitatelj Novog lista i dodao da mu ovih blagdana zbog toga nije stigla niti jedna čestitka, koje inače redovito dobiva.



Pošta kaže da problema nema i da je sve redovito

On je za neke račune problem riješio jer ih dobila putem elektronske pošte, no neke će ipak zbog zastoja pošte dočekati zatezne kamate. Nezadovoljni stanovnici pokušali su kontaktirati mjerodavne službe, no odgovora nema. Zbog restrukturiranja Pošte je smanjen broj zaposlenika, a poštari na terenu sada moraju pokrivati sve više ulica i dostaviti sve više pošiljaka, no zastoj od više od dvadeset dana još se nije dogodio, priča čitatelj.

Iz Ureda za korporativne komunikacije Hrvatske pošte priopćili su da su provjerili stanje na terenu i da se tamo dostava pošiljaka odvija redovito i bez većih kašnjenja. Zatražili su kontakt osobe koja poštu nije primila od 12. prosinca jer s takvim slučajem nisu upoznati. Stanovnici Kvaternikove ulice Novom listu jučer su rekli da je pošta konačno stigla, no tek nakon tri tjedna. Poštarica je, naime, bila bolesna pa nije mogla dostavljati poštu, to jest, razdjeljivala je samo onu hitnu.

‘Gospođa je bila bolesna pa je tri tjedna provela na bolovanju. Danas je dijelila samo hitnu poštu i rekla je kako ju je povratkom na posao dočekala »tona« neraspoređene pošte te kako će joj trebati barem deset dana da je raspodijeli po adresama korisnika’, rekao je jedan stanovnik Donje Vežice.