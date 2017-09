OVO MORATE VIDJETI: Poznati poduzetnik u urnebesnom ‘ratnom planu’ otkrio kako će Hrvatska vojska doći do Ljubljane u 48 sati

Nakon što je jučer bio glavna tema u medijima zbog izjave da bi “Hrvatska vojska za 48 sati mogla ući u Ljubljanu”, savjetnik predsjednice Kolinde, umirovljeni admiral Davor Domazet Lošo, i dalje je inspiracija za dobru zafrkanciju na internetu.

Duhove je najprije uzburkao mladi slovenski političar Žan Mahnič rekavši, u pomalo huškačkoj izjavi, kako želi da se policiji u Savudrijskoj vali pridruži i vojska, a na tu je temu čak sazvao i sjednicu slovenskog parlamentarnog odbora za pitanja obrane.

I dok Mahniča ni u Hrvatskoj ni u Sloveniji nisu pretjerano ozbiljno shvatili, umirovljeni admiral Davor Domezet Lošo i savjetnik predsjednice Republike, cijelu je stvar odlučio javno komentirati na portalu Direktno.hr.

LOŠO: ‘Hrvatska vojska može biti u Ljubljani za dva dana’; GLAVAŠEVIĆ: ‘Brkatim generalima mogu samo reći – odje**te’



Domazet je tako ustvrdio da je “u geostrateškom smislu, Slovenija samo privjesak Hrvatske i ništa više od toga”, i da “na takvo 17 godina dugo ucjenjivanje Hrvatske, koje zapravo traje još od Domovinskog rata, Hrvatska može odgovoriti na jedini način na koji oni razumiju – a to je za oktavu više”.

“Čime bi oni nama uopće prijetili? Hrvatski bi pješaci za 48 sati mogli ući u Ljubljanu”, ocijenio je Lošo.

SLOVENSKI POLITIČAR OTVORENO PRIČA O RATU: ‘Hrvatska šalje brodove sa specijalcima, bit će konflikta’

Dodao je i da je “arbitražna presuda pseudopravna agresija Slovenije i Europske komisije na Hrvatsku”.

Logično, njegova je izjava izazvala burne reakcije i komentare, a na neke smo se i dobro nasmijali. Jedna od takvih je i fotografija koju je na Facebooku postavio poduzetnik Goranko Fižulić.

Fižulić je iznio svoje viđenje “ratnog plana” s kojim bi Hrvatska vojska mogla doći do Ljubljane za 48 sati. Detaljni itinerar pokazuje kako bi vojska prešla granicu s Austrijom i nastavila putovanje prema Grazu, iz kojeg bi došli do Češke i Praga, a zatim bi morali proći pola Poljske da bi se dokopali Gdanjska. Uslijedilo bi putovanje kroz Njemačku do Nizozemske i Haaga, sve do francuskog Orleansa. Napokon, vojska bi prošla kroz Švicarsku i došla do Ljubljane.

U dvodnevnom putovanju do Ljubljane, vojska bi prevalila oko četiri tisuće i 800 kilometara. Ne trebamo ni spominjati da je Fižulićeva fotografija skupila pregršt lajkova te da su je mnogi podijelili.