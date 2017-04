‘OVDJE NIJE RIJEČ SAMO O POTPISU’: Supruga Tomislava Sauche iznijela je nevjerojatan detalj o njegovu rukopisu

Odvjetnica i supruga SDP-ovog zastupnika Tomislava Sauche, Ivana Saucha, dala je izjavu pred Općinskim sudom u Selskoj ulici. USKOK, podsjetimo, Sauchu tereti za nova nedjela u aferi Dnevnice i traži ponovno skidanje njegova saborskog imuniteta.

USKOK ŠIRI ISTRAGU: Saucha je svojoj tajnici lažirao isplate prekovremenih sati jer je zbog ovrha bila bez novca?

Iz novog zahtjeva za skidanjem zastupničkog imuniteta Tomislavu Sauchi proizlazi da je predstojnik ureda bivšeg premijera Zorana Milanovića, osim sumnji zbog kojih mu je već skinut imunitet, odgovoran za još dva slučaja zloporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službene isprave u kojima mu je pomagala ili ga je na njih poticala Sandra Zeljko.

Ivana Saucha vrlo otvoreno priča o najnovijem razvoju događaja u slučaju Tomislava Sauche.



“Interes medija mi je razumljiv. Mi kao obrana nismo znali da se proširuje istraga i to ne bismo znali da Pernar nije objavio na Facebooku. Iz kaznenog prava sam se maknula”, kazala je Saucha.

”Želim reći da ono što je šokantno je da se traži nejavna sjednica Hrvatskog sabora. Ja mislim da to nije moguće nakon što informacija izađe u medije. Imamo posla s političarima koji će svima komentirati i to je najnormalnije”, rekla je.

‘Kao što se sada vidi, putovalo se i kasnije’

“Dana 4. veljače je prvi put moj suprug nazvan s HRT-a i bio upitan za mišljenje o nalazu državne revizije. Rekao je da nije pročitao i pogledao taj nalaz i iza toga je stao pred sve kamere i kazao da se nada da je riječ o pogrešci, a ako nije onda je riječ o ozbiljnom kaznenom djelu. Tako se ne ponaša kriv čovjek”, kazala je Saucha.

Njezin suprug je, kaže, ‘tragično doživio proširenje istrage’. On nije glup čovjek, kaže Ivana Saucha. ‘Mi se trudimo biti fer, a drugi to nisu’.

Sauchina odvjetnica posebice je željela istaknuti sljedeće:

DORH ZATRAŽIO SKIDANJE IMUNITETA TOMISLAVU SAUCHI: USKOK širi istragu, SDP-ovac nije jedina meta

“Kao što se sada vidi, putovalo se i kasnije i putni nalozi su uvijek glasili na ljude koji nikad nisu putovali. Vidjeli ste kamo se najčešće putovalo: u Bern i Basel. Recite mi, koje su to važne institucije u tim gradovima? Radi se samo o tome da su za ta odredišta najveće dnevnice. Moj suprug je razriješen 21. siječnja 2016. nakon izgubljenih izbora. Mislite da nije imao dovoljno vremena da utječe na svjedoke da je htio? Itekako je imao. Sada se događa da netko tko je htio biti fer, da se to ne dogodi nikome drugome. Pozivam vas kao novinare da istražite zakon o Vladi i uredbe koje uređuju način funkcioniranja Vladina ureda”, rekla je Saucha i dodala:

“Mi ne likujemo i ne tražimo ničiju odgovornost. Neki su ljudi u međuvremenu premješteni, a čuli smo i da je gospođa Zeljko bila osoba koja je danima sjedila u uredu. Znate, lako je braniti krivoga, a teško je braniti nevinoga.”

Saucha je imala i nekoliko konkretnih prijedloga.

“Treba mijenjati Zakon o DORH-u i Zakon o USKOK-u i treba se uvesti građanska kontrola. I to zato da se više ne bi događalo da netko od svjedoka postane osumnjičenik, pa onda od osumnjičenika okrivljenik”, kaže Saucha.

‘On zbog disgrafije nikad ne piše pisanim slovima’

Ivana Saucha je otkrila i jednu zanimljivost vezanu uz rukopis njezinog branjenika i supruga.

TOMISLAV SAUCHA SE VRATIO U SABOR: ‘Zašto sam to napravio? Pa moram od nečega živjeti’

”O tome je već nešto pisano. Nikome nije bilo jasno zašto spominjemo disgrafiju. Moj suprug cijeli svoj život štampa, on ne piše pisano. On je nakon prijave tog kazenog djela pozvan da piše taj tekst. Grafološko vještačenje se radi na 117 potpisa unutar kratkog vremena. Disgrafija je ključna jer on ne bi mogao potpisati Budaka ni Sinišu Petrovića. Odrađen je jako loš posao. Imamo USKOK koji provodi istragu i koji država sama pokreće proces i sudi. On nikada nije tražio bilo šta sa Zeljko. Smatrao ju je vrijednom i marljivom osobom, ali se prevario. Ne samo on nego i Zelić i Božinović. Prevarili su se. Nikada nije znao za njezine probleme”, kazala je Saucha.