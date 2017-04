‘OVO JE PRESEDAN U HRVATKOJ POLITICI’: Jadranka Kosor ističe kako bi Most lako mogao sve okrenuti u svoju korist

Bivša premijerka ističe kako je potez Andrije Plenkovića ‘do sada neviđen u hrvatskoj politici’ te ističe kako bi mu se lako mogla obiti o glavu jer sada Most može tvrditi ‘da su se oni jedini pokazali kao zaštitnici nacionalnih interesa’.

Na dramatičnoj sjednici Vlade premijer Andrej Plenković zatražio je razrješenje trojice Mostovih ministara.

ŠOK NA SJEDNICI VLADE: PLENKOVIĆ SMIJENIO TRI MOSTOVA MINISTRA!

Mogući su razni raspleti situacije – od manjiske vlade do prijevremenih parlamentarnih izbora, no sigurno je kako će koalicija teško preživjeti.



Odluku je za N1 komentirala i bivša premijerka Jadranka Kosor

“Dosad svakako neviđen potez u hrvatskoj političkoj praksi. Podsjećam da je Andrej Plenković nebrojeno puta isticao da je upravo on donio stabilnost u hrvatski politički prostor. Današnjom odlukom to više nije točno. Smjenjivanjem trojice ministara jasno je dekapitiranje u političkom smislu, ali i njihovo ponižavanje” rekla je Kosor, dodajući kako je teško samostalno o tome odlučivao. “Obzirom da je on predsjednik HDZ-a, postavlja se i pitanje da je tu odluku donijela i stranka. Kad ovakva odluka podrazumijeva i pad Vlade, onda moraju biti kontaktirana tijela stranke”

Ovo je isključivo Plenkovićeva igra

Ističe i kako je sada sve otvoreno,

“Premijer može smijeniti ministre, a nove mora potvrditi Sabor. Otvara se niz pitanja. Jedno političko koje će se dodatno gurati u javni prostor jest činjenica da je oporba kritizirala Plenkovića kad se rušila Vlada i njegovo inzistiranje da sudbina jednoga čovjeka ne može biti iznad sudbine države i Vlade. Upravo se o tome ovdje radi i sad je svakako presedan u političkom prostoru. Nisam sigurna koliko ovaj ruski rulet može donijeti, a koliko može odmoći Andreju Plenkoviću, jer ovo je isključivo njegova igra”, kazala je Kosor.

Budućnost Mosta je neizvjesna

Kosor ističe i kako bi se ovaj Plenkovićev potez lako mogao obiti HDZ-u o glavu, jer daje prostor Mostu da se predstavi kao jedini pravi borac protiv korupcije.

“Nisam sigurna da bi odlazak na nove izbore značio potpunu prevlast HDZ-a i propast Mosta. Ne mislim da bi to bilo tako, jer ovo je jedan potez koji se može svesti i na to, zbog različitog mišljenja ljudi su smijenjeni s ministarskih pozicija. One su među najvišim pozicijama u Hrvatskoj, i dostojanstvo svakoga tko jest i tko je bio ministar treba čuvati, ako su se vodili zakonima i Ustavom Republike Hrvatske”, rekla je Kosor, dodavši da svatko tko u budućnosti želi biti dio Vlade, mora biti svjestan da je Most njezin ključan dio. Dodaje i kako birači vjerojatno neće kaznizi Most zbog kritiziranja Vlade koji su oni dio ” inače bi se na zadnjim izborima dogodio potop Mosta”.