NAJVEĆE TURISTIČKO GRADILIŠTE U HRVATSKOJ: ‘Masterplan vrijedan 850 milijuna kuna dovest će 100 tisuća gostiju u Istru’

Radovi na gradilištu Family Life Bellevue Resorta i Valamar Girandella Resorta u Rapcu dosad su najveća investicija Valamar Rivijere, vrijedna 850 milijuna kuna. Opsežni radovi rekonstrukcije i gradnje dvaju novih luksuznih ljetovališta započeli 10. listopada 2016. godine.

Više od pola milijarde kuna vrijedno Valamarovo ulaganje, najveća njihova investicija do sada, umnogome će podignuti labinski, istarski i hrvatski turizam. Oko 16 hektara zemljišta duž rabačke obale od sredine listopada pod opsadom je bagera, dizalica i druge građevinske mehanizacije kojom upravlja više od 1100 radnika i 60-ak inženjera, arhitekata i projektanata zaduženih za praćenje i nadzor radova, iz čak deset građevinskih tvrtki glavnih izvođača te njihovih brojnih kooperanata. Na gradilištu je devet kranova, a ukupno je planirana ugradnja oko 20.000 kubika betona, piše Glas Istre.

‘I na ovom primjeru vidimo da se nama turizam ne događa slučajno jer je jasno da se ovako velike investicije ne bi mogle realizirati bez dugoročnog planiranja i sinergije privatnog i javnog sektora koju gradimo u Istri i koja daje rezultate. Mi i u novom masterplanu predviđamo cijeli niz budućih investicija koje će nam pomoći da povećamo popunjenost turističkih kapaciteta, ali i broj zaposlenih’, istaknuo je u razgovoru s novinarima istarski župan Valter Flego nakon što je zajedno s gradonačelnikom Labina Tuliom Demetlikom i predsjednikom Uprave Valamar Rivijere Željkom Kukurinom obišao golemo gradilište u Rapcu, najveće gradilište u hrvatskom turizmu.





Radovi u punom jeku

Na svim se objektima radi paralelno, u dvije smjene. Tu će niknuti, već do predstojeće turističke sezone, dva luksuzna ljetovališta – Family Life Bellevue Resort i Valamar Girandella Resort, oba s četiri zvjezdice. Zajedno će raspolagati sa 764 sobe i više od 2700 turističkih ležajeva u 15 zgrada, a riječ je o dosad najvećoj investiciji Valamar Rivijere, vrijednoj 562 milijuna kuna. Budući turistički kompleksi trebat će više od 620 radnika, a svi sadržaji bit će na raspolaganju lokalnom stanovništvu, tvrde odgovorni. Kažu da je na gradilištu više od polovice izvođača gradnje i dobavljača opreme iz Istre.

‘To je najveća investicija u hrvatskom turizmu do sada, a za Istru i cijelu Hrvatsku važna je i zbog dva strateška partnerstva koja smo dogovorili s dva najveća turoperatora u svijetu, TUI-jem i Rewe grupom, koji će u iduće tri godine u Rabac dovesti više od 100 tisuća gostiju. Time će se značajno unaprijediti turistička promocija Istre, povećati broj aviogostiju i stvoriti mogućnosti za produljenje turističke sezone’, istaknuo je Željko Kukurin, prenosi Glas Istre.

Otvaranje novih radnih mjesta

‘Ovo ulaganje sigurno će pozicionirati Rabac i Labin kao prestižnu turističku destinaciju. Dokazali smo da imamo i građevinsku operativu jer je većina kooperanata s ovog područja, sve do projektanata, a otvaranjem ovih dvaju resorta otvorit će se 350 novih radnih mjesta, uz podizanje kvalitete turističke ponude i stvaranje novih vrijednosti za labinski kraj i cijelu Hrvatsku’, rekao je labinski gradonačelnik Demetlika.

Uz smještajne kapacitete, u sklopu resorta uredit će se devet tematskih restorana, 13 bazena s čak 1760 kvadrata vodene površine, Maro klub i više igrališta za djecu, dva zabavna centra te unutarnji i vanjski fitness i wellness, a obnovit će se plaže i poznata rabačka šetnica, uz naravno, hortikulturno opremanje.

Cijene u ovim objektima bit će do tri puta veće nego do sada, s dvije i tri zvjezdice dižu se na četiri i pet zvjezdica, što će značajno promijeniti strukturu potrošnje i ponude. Neki od objekata radit će do deset mjeseci.