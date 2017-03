‘OVO JE IZGLEDALO KAO NEMOGUĆA MISIJA’: Zagrebački fotograf u 23 sata snimio nevjerojatne 23 fotografije

Povodom prelaska na ljetno računanje vremena fotograf Josip Novosel dobio je zadatak snimiti 23 lokacije u Zagrebu u 23 sata, a lokacije koje će Josip snimiti odabrali su njegovi pratitelji na Facebooku i Instagramu.

‘Osjećao sam se kao Tom Cruise, ali ne zbog visine, već zbog činjenice da mi je sve ovo izgledalo kao nemoguća misija’, napisao je Josip Novosel u tekstu objavljenom na službenoj stranici Flash.hr.

Bilo je svakakvih prijedloga no mogao je odabrati samo 23 lokacije.

‘Neki su mi htjeli napakostiti pa su predložili da u pet ujutro snimam bakice na Dolcu. Pa nisam ja blagajnica Željka da se dižem u zoru! Kad smo već kod blagajnice, Željka je htjela da slikam njezinu novu registar kasu. Bilo je i sadista koji su me htjeli poslati na obiteljsko imanje u Čučerje da snimam čari seoskog života. Jedan od okrutnijih prijedloga je bio da odem fotkati Medvedgrad. Neću sad spominjati imena, ali recimo da se ta osoba zove Danchy. Pa do gore imam tri dana jahanja. Izgubio bih cijeli dan na penjanje i silazak pa ne bih stigao fotkati ostale lokacije. Javili su se i fanovi ZET-a koji su htjeli da ovjekovječim bar jedan tramvaj i ako je moguće da snimim obračun napaćenih kontrolora ZET-a s agresivnim umirovljenicima. Trčao sam cijeli dan od jedne lokacije do druge, ali na kraju sam ipak uspio snimiti 23 fotke’, ponosno kaže Josip.



Nemoguća misija, kako ju je nazvao ipak je bila uspješna. Josip je snimio 23 prelijepe fotografije koje očaravaju pravi duh Zagreba, a koje je lokacije odabrao, pogledajte u galeriji: