ŠEFA BOLNICE U KLAIĆEVOJ NA POSLU DOČEKALA SRAMOTNA PORUKA, ZA NET.HR OTKRIO: ‘Znam tko stoji iza svega, stao sam mu na prste’

Ogorčeni se djelatnik Klaićeve s ravnateljem te bolnice odlučio obračunati na krajnje neprimjeren način.

Roditelji bolesne djece žele ga pod svaku cijenu zadržati na čelu Klaićeve bolnice, no dr. Zoran Bahtijarević nekom od kolega nije sjeo. Na fotografiji koja se širi društvenim mrežama snimljen je garderobni ormarić s brojem 114 na kojem je netko od ogorčenih djelatnika Dječje bolnice Bahtijareviću poručio – odlazi.

‘Od bolnice radiš privatnu prćiju!!! Uzalud ti peticija od roditelja kad te kolege mrze’, napisao je netko tko, očito, nije htio istupiti javno pa se ogorčeno s kolegom obračunao vandaliziranjem državne imovine.

‘Znam čiji je rukopis’

Zbog ovog smo incidenta kontaktirali i samog dr. Bahtijarevića koji je za Net.hr rekao kako nema previše komentara te da to ne doživljava previše jer takav čin, kaže, govori više o onome tko se na njega odlučio, nego o njemu samome. ‘Naravno da sam u ove dvije i pol godine kao ravnatelj nekim ljudima stao na prste. To je uvijek tako u upravljanju’, kaže nam ravnatelj Klaićeve i dodaje kako dobro prepoznaje rukopis s ormarića te da zna tko stoji iza ove poruke. ‘To je netko tko godinama nije zaradio svoju plaću, a ja sam mu na prste stao kad sam ga pokušao motivirati da je zaradi’, kaže i dodaje kako, s obzirom na to od koga dolazi, ovaj će izljev s garderobnog ormarića shvatiti kao kompliment, a ne pokudu.



Dodao je i kako mu kolege liječnici, posebno oni mlađe i srednje dobi, osobno prilaze i pružaju podršku, na čemu je zahvalan jednako kao i na podršci roditelja djece koja se liječe ili su se liječila u Klaićevoj.

Prijetnje liječnicima koji ga podržavaju

Zoran Bahtijarević na čelu je Dječje bolnice u Klaićevoj, no na toj poziciji neće dugo ostati jer je raspisan natječaj za novog ravnatelja na kojeg se on zbog formalnosti ne može prijaviti. Naime, u uvjetima natječaja stoji kako kandidat mora imati status profesora ili docenta, što Bahtijarević nema.

Zbog toga su roditelji pokrenuli peticiju kojom se apelira na njegov ostanak u Klaićevoj. Peticija je do sada potpisana gotovo 3000 puta. ‘Vijest je natječaj za novi CT, novi rendgen, činjenica da imamo priliku povući milijune iz EU fondova. Bahtijarević ne bi trebao biti vijest’, rekao nam je jučer Bahtijarević rekavši kako je reakcijama javnosti bio ganut do suza.

Kako neslužbeno doznajemo, neki od liječnika koji su imenom i prezimenom stali iza dr. Bahtijarevića i potpisali, primaju prijetnje od određenih kolega.