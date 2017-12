OVE SU MAJKE PROGURALE ANTIPEDOFILSKI ZAKON: Nakon povratka pedofila u njihovo naselje, krenule su u bitku s državom

Šest upornih majki iz Rijeke natjeralo je Sabor na novi antipedofilski zakon, unatoč svim prepreama na koje su naišle.

Osuđeni pedofil u rujnu je pušten ranije iz zatvora, zbog dobrog vladanja, i vratio se u svoj stan, u neposrednoj blizini svoje žrtve, ali i Osnovne škole Kozala u Rijeci. Roditelji su se uzbunili, no država nije.

To je naljutilo šest majki iz Rijeke koje su odlučile uzeti stvar u svoje ruke i kroz inicijativu roditelja s Kozale uspjelo je, izvan svih očekivanja u saborsku proceduru progurati svoj prijedlog antipedofilskog zakona. Riječ je o Antoniji Šalajić, Dubravki Nemarnik, Marini Pervanja, Eriki Valić te mamama Nini i Mariji.

Zakon bi u prvo čitanje trebao već početkom sljedeće godine, a očekuje se da bi već sredinom 2018. mogao stupiti na snagu, a u njemu su one neajvažnije odredbe koje su roditelji s Kozale zahtjevali, piše Novi list. Jedna od njih jest da više nema zastare za progon pedofila, a istovremeno s dosadašnjih pet kazne rastu na 15 do 20 godina, ili će se propisivati kazna dugotrajnog zakona, ovisno o vrsti kaznenog djela. Osuđenim pedofilima zabranit će se obavljanje djelatnosti li dužnosti u kojima se dolazi u neposredni kontakt s djecom, a uvodi se obveza provjere u registru pedofila, iz koje više neće biti brisanja, odnosno uvodi se trajna evidencija.



Put do promjena – trnovit

A kako je šest majki uspjelo napraviti promjene. Prvo su po povratku pedofila uzbunile roditelje, potom organizirale peticiju, a onda krenule i u izradu zakona. Pomogao im je kolega iz Srbije koji im je dostavio njihov antipedofilski zakon. One su ga trebale uskladiti s našim zakonodavstvom. Dobile su podršku Mosta, Živog zida, SDP-a i drugih stranaka, a u Ministasrtvu pravosuđa su im obećali radni sastanak nakon što su im dostavile svoje prijedloge zakona.

No, umjesto sastanka HDZ-ova zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović, s kojom su se ranije sastajale, objavila da prijedlog izmjene Kaznenog zakona stavlja u saborsku proceduru. Ni jednom riječju na konferenciji za novinare nije spomenula članice riječke Inicijative, premda njezin prijedlog sadrži praktički sve odredbe njihova gotovog zakonskog prijedloga, koji su joj ranije predstavile, piše Novi list.

Majke iz Rijeke tvrde kako sve ovo ne bi govoril eu janosti da ih je netko spomenuo, no nije to učinjeno ni jednom rječju. To im nije bilo ni malo drago, posebice stoga što je Petrijevčanin Vuksanović govorila kako njihovi prijedlozi nikad neće proći.

Tri godine ništa, a onda odjednom imaju novi zakon

“Tri godine radi na dva članka zakona, a onda je u roku od mjesec i pol dana, koliko je prošlo od našeg sastanka, odjednom osmislila trinaest promjena. Naših promjena, identičnih! Novinarki Kanala Ri kasnije je na na izravno pitanje ne smatra li da i naša inicijativa zaslužuje zasluge za ove zakonske izmjene rekla: ‘Što one misle, da su one jedine koje su bile kod mene, pa bilo je još udruga gore’. Zar su sve ove udruge donosile gotov zakon na ruke? To je fenomenalno kako je to ona osmislila, ali neka je! Da je nama netko prvog dana, kad smo sjele u onaj prostor u školi i održali sastanak rekao da će za dva mjeseca HDZ uzeti naš prijedlog zakona i progurati ga da ga sprovede, mi bi sve potpisale! Nebitno je, neka i ne znaju za nas, samo da prođe i da se zaštite klinci, objašnjava Dubravka Nemarnik.

Ipak, sretne su što su uspjele. Sada će svoj rad usmjeriti i na pomoć žrtvama pedofilije te njihovim obiteljima kroz novoosnovanu udrugu Ruka.