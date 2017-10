‘OVDJE ĆEMO SE ZAUSTAVITI’: Stručnjak govorio o mogućem namještanju rezultata pa sam sebe ušutkao

Nakon objave opsežnog revizijskog izvješća koje je pokazalo kako je konsolidirani gubitak Agrokor Grupe za 2016. godinu iznosi 11,04 milijardi kuna, ukupne obveze bile su 56,28 milijardi, a gubitak iznad vrijednosti kapitala 14,5 milijardi, ekonomski analitičar Luka Brkić kazao je kako Hrvatsku očekuju tužbe.

‘Obveze su veće od imovine konceran Agrokor, znači govorimo o insolventsnoti. U normalnim, redovnim uvjetima to bi bio razlog za pokretanje stečaja. Postoje neki zakonski rokovi u kojima se može nešto napraviti da se to proba izbjeći, ali to bi gotovo izvjesno završilo stečajem. Ali lex Agrokor je upravo zbog toga inauguriran da bi se spriječilo taj klasični razvoj događaja s predstečajnom nagodbom, odnosno stečajem’, rekao je Brkić u Dnevniku Nove TV.

REVIZIJA U AGROKORU OTKRILA MULJAŽE TEŠKE MILIJARDE, RAMLJAK: ‘Podnijeli smo kaznenu prijavu protiv bivše uprave! Todorić? Njemu je najteže…’

Dodaje kako se još uvijek ne može prognozirati što će se dogoditi s kompanijom. Nešto će, kaže biti dokapitalizirano, a nešto će se morati prodati, no ono što je izvjesno, kazao je Brkić, je da Todorić više neće biti vlasnik kompanje.



‘Bojim se da Hrvatsku očekuju tužbe i to kako pred domaćim sudovima, prije svega mislim na propitivanje ustavnosti toga zakona, tako i pred međunarodnim, prije svega pred Centrom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu. I mislim da je to velika i realna opasnost’, napomenuo je Brkić.

Na pitanje kako je moguće da se Todorićeva i Ramljakova revizija toliko razlikuju, Brkić je kazao kako se ovdje radi o nizu raznih razloga koji najmanje proizlaze iz potrebe za kompetentnosti.

‘Ovo je riječ o velikoj revizorskoj kući koja je u top četiri, ali pamtimo i velike revizorske kuće koje su isto u top pet ili deset, a koje su bankrotirale zajedno s kompanijom kojoj su radile reviziju. Moguće je iz raznoraznih razloga, iz nekompetentnosti ili aljkavosti u radu do namještanja rezultata strogo namjenski po nekim uputama koje… zaustavit ćemo se sad na tome’, rekao je Brkić kako prenosi Dnevnik.hr.