UPOZORENJE IZ AUSTRALIJE: ‘Ako idete u Hrvatsku droge i mina, a ako ste gay – ne pokazujte to’

Na službenim je stranicama australskog ministarstva vanjskih poslova osvanuo niz naputaka i savjeta za one Australce koji planiraju posjetiti Hrvatsku.

Onima koji putuju u Hrvatsku savjetuju da se drže zdravog razuma, a na sumnjivo ponašanje neka gledaju jednako kako bi to činili i u Australiji. Za informacije o vremenu, putovanju i prometu moguće je osloniti se na lokalne medije i druge izvore, no to nije ništa novo.

‘Ne skačite s litica u more’

Australsko ministarstvo vanjskih poslova podsjeća da su se neki Australci već ranije ozlijedili skačući sa stijena i litica u more u Splitu, Dubrovniku i nekim dalmatinskim otocima, pa ih sada podsjećaju da budu svjesni opasnosti čak i kada ne postoje sigurnosne barijere ili znakovi.

‘Pijano ponašanje u javnosti nije tipični dio lokalne kulture. Putnici bi trebali biti svjesni da će takvo ponašanje u Hrvatskoj imati negativnu konotaciju. Pretjerana konzumacija alkohola često je bila uzrok ozbiljnih nesreća na ‘party brodovima’ koji putuju hrvatskom obalom’, stoji u savjetima australskog ministarstva. Upozoravaju i na probleme s drogom, zbog koje može doći do uhićenja, primjerice, na festivalima elektronske glazbe na obali. Australci ne bi trebali konzumirati, kupovati ili prodavati drogu, kao ni družiti se s onima koji to rade, dodaje se u priopćenju.



Ističe se i da je potrebno izbjegavati okupljanja na kojima je velik broj ljudi, poput prosvjeda, zbgo opasnosti da postane nasilno.

‘Pazite na mine’

‘U mnogim dijelovima Hrvatske postoji velik problem s minama koje još nisu eksplodirale. Iako su takva mjesta uglavnom označena, postoji rizik. U Hrvatskoj je opasno i voziti, a nesreće su česte’, dodaje se.

Upozorava se i na gužve na granicama jer su granice sa Slovenijom, Mađarskom i Srbijom pod pojačanom kontrolom zbog velikog priljeva izbjeglica, a moguć je i sukob između djelatnika na granicama i tražitelja azila. I tu se Australcima savjetuje izbjegavanje većih gužvi i poslušnost.

Česti su i džepari u Hrvatskoj, upozorava Australija i dodaje da je najveći oprez potreban u turističkim predjelima, u autobusima ili na željezničkim stanicama, kao i na plažama.

‘Čuvajte se droge i svih koji imaju veze s njom’

‘Nikad ne prihvaćajte hranu ili piće od stranaca. Bilo je incidenata u kojima je unutra stavljena droga’, upozorava se.

Treba i provjeriti cijene prije naručivanja u barovima, posebice na obali, jer je već bilo incidenata u kojima nakon rasprave o prevelikoj cijeni dođe do nasilja.

‘Homoseksualnost nije ilegalna u Hrvatskoj, no javno iskazivanje privrženosti homoseksualnog para zna provocirati i izazvati negativne reakcije’, još je jedan od savjeta australskog ministarstva.