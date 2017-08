OVAKO DRŽAVA KAŽNJAVA ODLIČNE STUDENTE: Zbog dekanove nagrade i stipendije naplaćen im porez od čak 5.000 kuna

Majka jedne studentice iz Splita ogorčena je načinom na koji se u Hrvatskoj ne pridaje pozornost obrazovanju, pa čak i kaže da se izvrsnost u tom području kažnjava, umjesto da se stimulira.

Ova nezadovoljna majka tvrdi da se u Hrvatskoj puno više pažnje pridaje, primjerice, nogometu, umjesto učenju i knjizi. Njezina je kći studentica sve godine od početka studija završila s prosijekom 5,0. To joj je osiguralo stipendiju Splitskog sveučilišta pa je djevojka primala 800 kuna mjesečno, a prošle je godine zaslužila i dekanovu nagradu kao jedna od najboljih studentica. Dekanova nagrada iznosila je 2.000 kuna.

Nakon nagrade je uslijedio šok

Majka studentice ispričala je Slobodnoj Dalmaciji kako je, nakon što joj je kći dobila tu nagradu, dobila i dodatni šok u obliku poreznog rješenja.

‘U njemu je stajalo kako državi moram vratiti više od 5000 kuna, i to s osnova osobnog odbitka djeteta koje nije smjelo primiti dekanovu nagradu! Naime, kćerku sam prijavila kao poreznu olakšicu, a ona, u godini dana, ne smije “zaraditi” više od 13.000 kuna. Taj smo limit, zbog stipendija i primljene dekanove nagrade, prešli za nekih osamdesetak kuna i ja sad trebam platiti više od pet tisuća’, iznenađena je majka studentice iz Splita.



Iako je prošle godine ta granica pomaknuta na 15.000 kuna, to se pravilo primjenjuje tek od ove godine pa porez ipak moraju platiti. Ova je žena za Slobodnu Dalmaciju ispričala kako ju ljuti to što država ne prepoznaje izvrsnost u učenju, za razliku od izvrsnosti u sportu jer su sportske nagrade, prema Pravilniku o porezu na dohodak, izuzete od oporezivanja, no nagrade u znanosti i obrazovanju nisu.

‘Nije mi namjera minorizirati bilo čije uspjehe, ali država, na žalost, to čini budući da dekanove nagrade oporezuje’, kaže.

‘Plaketa ostaje, ali novac vraćamo’

Njezin slučaj nije prvi takav, bilo je i drugih roditelja koji su zbog uspjeha svoje djece na fakultetu morali državi platiti i veće poreze od ovih. Roditelji upozoravaju na apsurd. Ova majka ne može odjaviti kćer sa svoje porezne kartice jer se djevojka ne može uzdržavati s 800 kuna mjesečne stipendije.

Zar bi roditelji trebali djeci savjetovati da ne uzmu dekanovu nagradu i veliku počast jer će ih time uvaliti u financijske probleme, pita se ova ogorčena majka. Njezina će kći naposlijetku fakultetu vratiti dvije tisuće kuna nagrade koju je vrijedno zaslužila, kako obitelj ne bi morala platiti trostruko više.

Takva je situacija zbunila i fakultet koji je studenticu nagradio, no djevojci će sada ostati samo plaketa s dekanovim priznanjem.

‘Nadam se da će naš slučaj potaknuti državu da reagira i izmijeni sporni Pravilnik o porezu na dohodak. I moja kćerka je, na žalost, već korak do neke Irske ili Švedske, u kojoj će njezin uspjeh biti prepoznat’, rekla je majka.

Na upit Slobodne Dalmacije Poreznoj upravi o ovakvim slučajevima te zbog čega nema porezne olakšice za nagradu za izvrsnost u obrazovanju, za razliku od one u sportu, nije stigao konkretan odgovor već pravi birokratski koji zapravo i nije odgovorio na to pitanje.