OVAJ VIDEO JE U MANJE OD 24 SATA PREGLEDAN 300.000 PUTA: Video o referendumu protiv poreza na nekretnine je hit na Facebooku

Peticiju protiv poreza na nekretnine dosad je potpisalo preko 120 tisuća hrvatskih građana, a sve se više govori i o referendumu kojeg priprema Živi zid.

O svemu se na Facebooku oglasio šef stranke Ivan Vilibor Sinčić koji je poručio kako je referendum o porezu na nekretnine posljednja nada da se zaštite domovi i djedovina.

STATUS NA FACEBOOKU KOJEG SVI U HRVATSKOJ ŠERAJU: Bloger Krule u osam točaka objasnio kako izbjeći porez na nekretnine

“Dugo sam razmišljao može li Živi zid ući u bitku protiv poreza na nekretnine. Nisam našao nijedan razlog zašto ne. Nakon nekoliko tjedana shvatio sam da Živi zid jedini to može. Imamo ljude na terenu, imamo snagu, želju i srce. Napokon, to je naša dužnost i naša zadaća. Svako sakupljanje potpisa za raspisivanje referenduma iziskuje nadljudske napore. Gotovo 400.000 potpisa, odnosno 10% je brojka koju nema nijedna zemlja u Europi. Dat ćemo sve od sebe i uvjeren sam da ćemo uspjeti. To je zadnja nada da zaštitimo naše domove i našu djedovinu. Pridružite nam se”, napisao je Sinčić na Facebooku.



Inače, Facebookom se proširio viralni video Martine Johnson Županić, vlasnice restorana ChevapRolls, koji je u manje od 24 sata pregledan preko 300.000 puta. Županić u njemu govori kako se priprema referendum protiv poreza na nekretnine koji će, prema svemu sudeći, pokušati organizirati Živi zid.