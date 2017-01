‘OTVORENI JESMO ALI…’: Bernardić HNS-u postavio uvjet za suradnju

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u ponedjeljak u emisiji Hrvatskog radija “Oporbeni zarez” da će odluku o kandidatu za gradonačelnika Zagreba u sljedećim tjednima donijeti zagrebačka organizacija SDP-a, pri čemu nije želio špekulirati tko će to biti, ali je odbacio mogućnost davanja podrške kandidatu neke druge političke stranke.

“Zagrebačka organizacija SDP-a u sljedećim tjednima odlučit će o kandidatima za gradonačelnika”, rekao je Bernardić.

Na upit novinara hoće li on odmjeriti snage s Milanom Bandićem ponovio je da će o tome odlučiti zagrebačka organizacija. “Odgovornost je na zagrebačkoj lokalnoj organizaciji i oni će odlučiti o kandidatu”.

Komentirajući primjedbu stranačkog kolege Zlatka Komadine da on osobno kao predsjednik stranke ne bi trebao ulaziti u lokalni dvoboj, Bernardić je poručio da nije špekulant i da nikada nije ulazio u bitke koje ne može dobiiti. “Uvijek kada sam se borio pobjeđivao sam, nisam špekulant i kalkulant. Važno je što dižemo stranku i važno mi je mišljenje mojih kolega koji su dobronamjerni, pa i mišljenje Komadine”, rekao je.



Što se tiče moguće kandidature Freda Matića za gradonačelnika Zagreba, rekao je da Matić dosad nije bio aktivan u gradskoj politici, no ambicija je legitimna, pa ako želi konkurirati za kandidata za gradonačelnika treba obaviti razgovor s ljudima iz gradske organizacije.

Matićevu izjavu da se neki ljudi iz SDP-a ponašaju prema njemu gore nego neki čuvari iz srpskih logora, Bernardić je ocijenio grubom i neprimjerenom. “Možda je to malo nespretno ispalo od Freda. Mislim da se svi moramo suzdržati od izjava koje na bilo koji način štete stranci i raspiruju nepovjerenje među kolegicama i kolegama”, kazao je.

Kandidat za Zagreb iz SDP-a

O mogućem zajedničkom kandidatu za gradonačelnika Zagreba s HNS-om Bernardić je kazao da su otvoreni za suradnju s HNS-om, no podržat će zajedničkog kandidata koji dolazi iz SDP-a, može i nestranačkog, ali ne mogu podržati kandidate drugih stranaka.

O mogućoj suradnji s HSS-om na lokalnim izborima najavio je da će o tome odlučivati lokalne organizacije SDP-a. “Lokalne organizacije imaju odgovornost, ali i autonomiju za izborni rezultat, za kandidate i za koalicije. Nikom nećemo sugerirati ništa posebno, ukoliko postoji želja da se dogovore s HSS-om to ćemo poštivati”.

Uspjehom na lokalnim izborima smatrat će rezultat koji je bolji od sadašnjeg. “Sada imamo samo dva župana i četiri gradonačelnika županijskih središta. Očekujemo bolji rezultat od toga, jer teško je napraviti gori rezultat”, kazao je.

Lokalni izbori su odgovornost lokalnih organizacija. Nama je cilj da rezultat nakon četiri godine na lokalnim izborima, nakon pobjede na parlamentarnim izborima, bude puno bolji i jači SDP, odnosno SDP koji upravlja gradovima i općinama, pručio je Bernardić ustvrdivši da tamo gdje upravlja SDP ljudi žive bolje, veći je standard i manje ljudi iseljava.

Izbacivanje Milanovića nije opcija

U vezi bivšeg predsjednika SDP-a Zorana Milanovića Bernardić je izvijestio da je razgovarao s njim i da je Milanović najavio povlačenje iz politike tijekom veljače. “Razgovarali smo, u korektnim smo odnosima i očekujem da napravi ono što mi je rekao i povuče se iz politike, znači iz Sabora”.

Na novinarski upit postoji li mogućnost njegova izbacivanja iz stranke ako to ne napravi, Bernadić je odgovorio kako to nije opcija. “To su insinuacije i špekulacije. To definitivno nije opcija”.

Bernardić je također odbacio sumnje da unutar SDP-a postoje podjele, istaknuvši da je u stranci uvijek bilo različitih mišljenja, ali on ne vidi podjele. Potvrdio je kako ga je iznenadilo osnivanje sindikata u stranci, ali i istaknuo da je u SDP-u zaštita radničkih prava na najvišoj mogućoj razini.

“Najniža plaća u SDP-u je ispod 5000 kuna, a najviše iznad 10.000 kuna. Imamo brojne financijske probleme, manjak prihoda u odnosu na 2015., nešto dugova i obveza prema dobavljačima i zato moramo napraviti restrukturiranje koje je apsolutno nužno i njemu se moraju prilagoditi svi”, ustvrdio je Bernardić.