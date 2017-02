OTKUPILI DUG OD BANKE I SAD MALTRETIRAJU SPLIĆANKU: ‘Zivkaju me od jutra do mraka, ispituju izlazim li i tko mi plaća kavu…’

55-godišnja Splićanka u posljednje vrijeme proživljava dužnički pakao – ostala je bez posla pa kredit koji je dotad redovito plaćala nije više mogla pokrivati. Sada nema ništa osim dugova. Tvrtka EOX Matric otkupila je potraživanje banke i sada od Splićanke utjeruju dugove.

‘Netko će vas zvati radi posla, kazao mi je susjed. Pitala sam ga iz koje firme. Kad je rekao da su zvali iz EOX Matrixa, uzviknula sam – ajme! Susjed je mislio kako je to dobro za mene, a meni je bilo neugodno da su njega zvali kako bi stupili u kontakt sa mnom. Kad sam mu objasnila o čemu se radi, počeo mi se ispričavati i govoriti da mu je žao, da nije znao.

A kako je i mogao znati i tko je mogao očekivati da će mi zvati susjede. Jest, dužna sam i razumijem da oni rade svoj posao utjerivanja duga i ja bih bila najsretnija da mogu platiti, ali odakle? Nemam posla, nitko me neće zaposliti, nemam prihoda, jedino sam zadnju godinu dana ostvarila pravo na socijalnu pomoć u iznosu od 800 kuna…’, počela je priču Splićanka koja živi sama i nema vlastite imovine.

Ispituju sve i svašta

‘Da radim, bilo bi sve lakše, ali ja, nažalost, ne mogu plaćati taj kredit. Kad su me prvi put zvali iz EOX Matrixa, nisam mogla pojmiti zašto me oni zovu kad njima nisam dužna. Onda sam doznala da su otkupili bančino potraživanje, ali i dalje sam se pitala kakve ja veze imam s njima? Zvali su me i u 7 ujutro i u 9 navečer, svaki put s drugog broja. Pitali su me izlazim li vani, tko mi plaća kavu. Tražili su da im svakog mjeseca dostavljam potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje. Teško mi je sve ponoviti šta su me pitali. Nisam izdržala, morala sam ugasiti telefon’, kaže Splićanka.



Ona je jedna od brojnih blokiranih u Hrvatskoj. Udruga ‘Splitski potrošač’ zna za puno takvih slučajeva, a njima se obratio i još jedan blokirani koji nije na vrijeme platio rate kredita. Banka je njegov dug prodala tvrtki EOX Matrix, čiji ga službenici otad stalno zovu.

A na to imaju pravo.

‘Imaju to pravo jer EOS Matrix kao i B2 Kapital su trgovačka društva registrirana i za naplatu potraživanja, što znači da temeljem naloga klijenta, odnosno kreditne institucije (ranijeg vjerovnika) provode naplatu u njegovo ime i račun. Ovo je slučaj kad banka zatraži od takve tvrtke naplatu potraživanja tijekom određenog razdoblja. U ovom slučaju EOS Matrix ili B2 Kapital prema dužniku nemaju nikakvih dodatnih potraživanja. Ako se ne izvrši naplata u određenom vremenu, raniji vjerovnik zadržava pravo ponovnog preuzimanja potraživanja u svrhu daljnjeg postupka naplate’, objasnila je Iskra Maras, pravna savjetnica u udruzi ‘Splitski potrošač’.

I banke i tvrtke za potraživanje imaju koristi

Kako je jedan bankar objasnio za Slobodnu Dalmaciju, banke prvo same pokušavaju naplatiti svoja potraživanja, zovu neuredne platiše kredita, šalju im opomene. Potom pokušavaju dogovoriti s klijentima kako podmiriti rate kredite, a nakon proteka nekoliko godina sve takve nenaplative kredite zajedno nude tvrtkama za naplatu potraživanja. Banka se na taj način rješava loših plasmana, a te tvrtke bankama plate 10 do 30 posto vrijednosti tih potraživanja. Zarađuju tako što svojim angažmanom postižu da od dužnika dobiju više nego što su za ta potraživanja platili bankama.

‘Ako neki vjerovnik odluči ustupiti svoje potraživanje, tada tvrtka za naplatu potraživanja prema Zakonu o obveznim odnosima nije dužna tražiti suglasnost dužnika, već ga je dužna samo o tome obavijestiti. Ako dužnik zatraži na uvid ugovor o cesiji, novi vjerovnik ga je dužan dostaviti’, objasnila je Maras te dodala kako novi novi vjerovnik ima sva prava i obveze koje je imao i stari vjerovnik. Ako dužnik ne podmiri dug na vrijeme tvtka ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu te pokrenuti ovršni postupak.

U Hrvatskoj je registrirano 20-ak tvrtki za naplatu potraživanja, no samo su četiri uključene u Hrvatsku udrugu agencija za naplatu potraživanja (HUAN) koji je dio europske asocijacije FENCA. To su: Prima Solvent, EOS Matrix, Creditexpress Hrvatska i B2 Kapital.

Kako se zaštititi od stalnih poziva?

‘Dužnik se može zaštititi od stalnih poziva tako da od tvrtke za naplatu potraživanja putem e-maila zatraži ugovor o cesiji i saldokonti karticu, da vidi koliko duguje i kakva je struktura duga. Predlažem da dogovorite obročnu otplatu u visini koja odgovara vašim mogućnostima. Nemojte nikada pristati plaćati po 50 ili 100 kn mjesečno jer tim iznosima ništa nećete riješiti osim platiti dio zateznih kamata, a dug će se povećavati’, objasnila je Maras.