OTKUD NAM NOVAC ZA OTKUP INE? Hrvatska bi se nakon pet godina mogla vratiti na naftna polja u Siriji

Nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković kazao kako će Hrvatska otkupiti dionice MOL-a u Ini, otvorila su se moga pitanja o načinima financiranja takve odluke.

Govoreći o mogućnosti da INA proda ili vrati svoja naftna polja u Siriji te da to bude model otkupa dionica Ine od MOL-a iz INA-e su za N1 kazali kako je ‘INA u veljači 2012. proglasila „višu silu“ i privremeno obustavila sve poslovne aktivnosti u toj zemlji do daljnjeg, odnosno do prestanka okolnosti „više sile“’.

‘Sigurnosna i politička situacija u Siriji je toliko složena da postoji opravdana sumnja da će u sljedećih nekoliko godina biti razriješena. Pridržavajući se Odluke Vlade RH o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku, INA je u veljači 2012. proglasila „višu silu“ i privremeno obustavila sve poslovne aktivnosti u toj zemlji do daljnjeg, odnosno do prestanka okolnosti „više sile“’, priopćeno je iz Ine.

Neizvjesna situacija

Zbog neizvjesne političke situacije u Siriji INA je u razdoblju od 2013. do 2015. otpisivala vrijednost svoje imovine u Siriji. Do sada je ukupno otpisana vrijednost u iznosu od oko 3,4 milijarde kuna, na način da je u 2013. i 2015. otpisano oko 1,5 milijardi kuna Inine imovine u Siriji, a u 2015. oko 400 milijuna kuna. Uslijed ratnih zbivanja pojedina Inina postrojenja pretrpjela su oštećenja te su se u različitim razdobljima nalazila pod različitim upravama, od protuvladinih snaga do ISIS-a, piša N1.



Inina dnevna proizvodnja u Siriji 2011. godine (prije uvođenja sankcija) iznosila je: Plin: 13.463 barela ekvivalenata nafte na dan Nafta i kondenzat: 6.791 barel ekvivalent nafte na dan LPG: tona

‘Osnovni preduvjet za nastavak Ininih prekinutih aktivnosti vezanih uz istraživanje i proizvodnju nafte i plina u Siriji je potpuni prestanak svih ratnih operacija u Siriji te uspostavljanje stabilnih političkih i sigurnosnih prilika, pri čemu se podrazumijeva ukidanje sankcija koje su trenutno na snazi. Tek kada ti uvjeti budu ispunjeni, a Inini stručnjaci na terenu izvide stanje svoje opreme i samih polja, možemo početi s pregovorima o povratku, pregovorima o novim ugovornim odnosima te eventualnoj naknadi štete. U međuvremenu, INA pomno prati razvoj situacije”, stoji u INA-inom priopćenju.