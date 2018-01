OTKRIVENO ŠTO SE DOGODILO S FACEBOOK PROFILOM ŠEFA SDP-A: Mnogi su ostali u čudu nakon njegovog posljednjeg statusa

Šef oporbe tvrdi kako želi u fokus interesa hrvatske javnosti vratiti stvari bitne za državu.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić konačno je objasio što želi postići svojim Facebook statusima, budući da su njegove posljednje objave zbunile mnoge. Neki su čak bili uvjereni da mu je Facebook profil hakiran.





‘Drago mi je da smo postigli cilj, vratili fokus javnosti na ono što je bitno. Satira je tek sredstvo da poručimo da je na djelu najveći mogući oblik cenzure. Hrvatsku napuštaju ljudi, sve teže se živi, poskupljuje život a na djelu je samo fake news. Tome želimo stati na kraj. Postavljam pitanje, ako je u Hrvatskoj sve super, ako se proračuni puni, BDP raste – di su pare?, prenosi N1 Bernardićeve riječi.

Borba za slobodu govora

Šef SDP-a tvrdi kako je riječ i o kampanji za spas satire, budući da je sloboda govora ono što gura društvo naprijed. ‘Želimo vratiti stvar u fokus, SDP se mora boriti za mlade, zaustaviti iseljavanje, kako lakše do posla, kako lakše do stana. U Hrvatskoj je na djelu ukidanje slobodne misli, slobodne riječi i to pod krinkom borbe protiv govora mržnje. Mladići i djevojke su hapšeni, Ministarstvo ljubavi je skoro zabranjeno, a mi govorimo o tome da u Hrvatskoj nema cenzure. Vrlo je jasna situacija”, naglasio je Bernardić.

Sam je i odgovorio na svoje pitanje što ga je nedavno postavio na Facebook-u: ‘Tko vam je bolji: Oliver Frljić ili John Oliver?’

‘Oliver Frljić jer je hrvatski satiričar i dajem prednost domaćima koji mogu stati uz bok svjetskima’, rekao je Bernardić koji je nedavno kao PR savjetnika angažirao Sinišu Jagodića, koji je radio kao savjetnik bivšeg predsjednika Stjepana Mesića, te kao glasnogovornik Dinama. Bez obzira na novog suradnika Bernardić je potvrdio kako o Zdravku Mamiću i dalje ne misli ništa dobro.