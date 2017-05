OTKRIVENI DETALJI SKANDALA: Vlasnici hrvatske Ultre tuže Amerikance zbog ‘neosnovanog bogaćenja i prevare’

Sve je izglednija mogućnost da ovogodišnji festival Ultra Europe bude otkazan, nakon što je otkriveno da je hrvatski promotor podnio tužbu protiv vlasnika brenda ‘Ultra’.

Sada je vrlo moguće da će se problemi između zagrebačke tvrtke ‘Adria MM Productions’ i grupacije ‘Worldwide Entertainment Inc’, koja ima sjedište u Floridi, rješavati na sudu u SAD-u.

Naime, američki odvjetnik Yano Rubinstein za Slobodnu Dalmaciju je potvrdio autentičnost dokumenta koji se pojavio na internetu.

Čeka se suđenje

‘Mogu vam potvrditi da smo u ime tvrtke iz Zagreba Saveznom sudu u Miamiju podnijeli zahtjev 28. travnja, i da još uvijek nije potvrđen datum početka suđenja’, rekao je odvjetnik iz San Francisca.



Rubinstein inače slovi kao stručnjak za intelektualno vlasništvo. AMM će pred sudom pokušati dokazati da su se Amerikanci cijelo vrijeme lažno predstavljali kao vlasnici oznake ‘Ultra Europe’.

‘Ultra nas je uvjerila kako posjeduje oznaku ‘Ultra Europe’ te smo se na temelju petogodišnjeg ugovora o licenciji obvezali plaćati promocijsku naknadu za korištenje njihovih vlasničkih oznaka u Europi. Upravo zbog plaćanja tih potraživanja, usprkos uspjehu festivala, u financijskom smo gubitku od 2013. godine. Iako smo mi snosili cijelu odgovornost održavanja manifestacije, Ultra je već nakon prve godine zatražila poboljšanje uvjeta ugovora u svoju korist, na čemu im je i udovoljeno, čime su dobili još veću kontrolu nad festivalom’, rekli su hrvatski promotori u tužbi.

Kako tvrde, sve je kulminiralo nakon završetka lanjskog izdanja festivala.

‘Neosnovano bogaćenje i prijevara’

‘Zatražili su od nas potpisivanje novoga petogodišnjeg ugovora, koji je bio još nepovoljniji za nas. Nismo željeli na to pristati, ali smo bili spremni na pregovore. No iz “Worldwide Entertainmenta” su to kategorički odbili i trenutačno nam ukinuli pristup društvenim mrežama i poslovnim e-mailovima kako bi nam onemogućili promoviranje festivala u 2017. godini i komunikaciju s posjetiteljima’, navode u tužbi.

Odvjetnici AMM-a pred američki će sudom pokušati dokazati da Ultra nema nikakva prava nad oznakama ‘Ultra Eruope’ i ‘Destination Ultra’ i ‘Ultra Beach’ na području Hrvatske i EU. Tužba se odnosi na ‘neosnovano bogaćenje, prijevaru, lažno predstavljanje i protupravnu zapreku u dogovorenoj poslovnoj suradnji’.

Festival bi se trebao održati za otprilike dva mjeseca (od 14. do 17. srpnja), ulaznice su još uvijek u prodaji, iako organizator nema potpisan ugovor s Hajdukom oko najma Poljuda.