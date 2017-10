OTKRIVENA POZADINA SMJENE ŠEFICE DHMZ-a: ‘Iako je apolitična, čini se da su joj presudile političke igre’

Nakon što je Vlada prošlog tjedna smjenila ravnateljicu Državnoga hidrometeorološkog zavoda Natašu Strelec Mahović, a u njezinu je obranu stala udruga Crometeo koja je prozvala Vladu zbog neobrazloženja svoje odluke, stižu novi detalji o razlozima njezine smjene.

Vlada je bez obrazloženja smijenila ravnateljicu DHMZ-a nakon što je iz javne rasprave povučen Nacrt prijedloga Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti.

CROMETEO STAO U OBRANU SMIJENJENE ŠEFICE DHMZ-a: ‘Strahuje li netko od novih izbora i gubitka političke moći?’

Suradnja s amaterskim udrugama nekima nije odgovarala?

Tportal piše da je jedan od razloga, ali ne i presudni, bio taj što je Strelec Mahović, kao pripadnica mlađe generacije meteorologa, bila voljna surađivati i s amaterima, a to nije odgovaralo starijim kolegama. Njezinoj su smjeni, čini se, ipak presudile političke igre, iako je sama bila apolitična.



U godinu i pol, koliko je bila na čelu DHMZ-a, uspjela je izvući 380 milijuna kuna europskih sredstava za veliki meteorološki projekt, no nacrt novog zakona, protiv kojeg su se pobunile amaterske udruge i javnost, presudio je njezinoj smjeni.

Kako bi novi zakon bio donesen do kraja godine, samo da bi se zadovoljila forma, on je, piše Tportal, sklepan nabrzinu. Tada je premijer Andrej Plenković rekao da sve zakonske prijedloge mora on odobriti prije nego što budu pušteni u javnost, no s ovim zakonom nije bilo tako: zakon je pušten u javnost, doživio je snažnu osudu zbog optužbi za monopol, pa je povučen na doradu.

Ministar pred premijerom prebacuje krivnju na Strelec Mahović?

Neki tvrde da je smjena šefice DHMZ-a prebacivanje krivnje na nju zbog tog zakona, pred premijerom Plenkovićem.

Nova ravnateljica DHMZ-a Branka Ivančan Picek rekla je da nema namjere zabrane rada udruga. Zakon je sada na doradi.

‘Neke članke zakona ćemo preformulirati, a suradnja s udrugama je i više nego dobrodošla. Oni su zaljubljenici u meteorologiju, ali treba se znati tko i gdje i kako može raditi. Izdavanje upozorenja mora ostati u ingerenciji službene institucije’, rekla je Ivančan Picek za Tportal.