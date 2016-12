OTKRIVEN UZROK VELIKOG ONEČIŠĆENJA KOD RIJEKE: Iz Ininih cijevi u more iscurilo do 700 litara lož ulja

Istraga provedena nakon izlijevanja ugljikovodika iz Rafinerije nafte Rijeka u more kod Kostrene 12. svibnja pokazala je da se radilo o lož ulju koje je u more isprano iz sustava oborinske kanalizacije, priopćili su danas iz Ine.

U Kostreni na predjelu Dražina – Potkvarovo – Klančić i dalje prema lučici Podurinj tog je dana došlo do onečišćenja mora i obale, nakon što je u Rafineriji nafte Rijeka došlo do propuštanja ugljikovodika izvan rafinerijske zaštitne brane.

Iz Ine navode da je lož ulje u sustav oborinske kanalizacije dospjelo u sklopu priprema za pokretanje rafinerije nakon remonta početkom ožujka kada je prilikom pokretanja lož uljne stanice došlo do propuštanja lož ulja iz cjevovoda zauljene kanalizacije u sustav oborinske kanalizacije.

Probušena drenažna cijev

Uzrok tog propuštanja bila je probušena drenažna cijev zauljene kanalizacije koja se pri remontu koristi prilikom pokretanja lož uljne stanice. Drenažna cijev je stavljena izvan upotrebe do sanacije.

Jake oborine tijekom jutarnjih sati 12. svibnja uzrokovale su pojačani protok oborinske vode koja je zatim isprala zaostalo lož ulje iz sustava oborinske kanalizacije u more. Procjena je da je tom prilikom isteklo između 500 do 700 litara lož ulja u more. Nakon incidenta odmah se pristupilo sanaciju obalnog i morskog pojasa svim raspoloživim sredstvima.

Sanacija oštećene cijevi i čišćenje cijelog sustava oborinske kanalizacije je u tijeku, a radovi će trajati sljedećih nekoliko tjedana. Područje ostaje pod kontinuiranim nadzorom stručnih službi, ističu u priopćenju iz Ine.

