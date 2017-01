OTKRIVEN NERED U HRVATSKOJ KONTROLI LETA: Sud utvrdio da je dio kontrolora zračnog prometa nezakonito zaposlen

Pred sam kraj prošle godine Hrvatska kontrola zračne plovidbe našla se na udaru pravosuđa.

Sudbina najmanje 24 radna mjesta u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe (HKZP) upitna je nakon što je pravomoćna postala presuda Općinskog suda u Velikoj Gorici što je u pitanje dovela način na koji su ta radna mjesta uopće sistematizirana. Sistematizacija je ključni dokument svake tvrtke, pogotovo jedne tako velike i važne kao što je HKZP. Stručna i hijerarhijska uređenost od iznimne su važnosti za ovaj sustav koji brine o sigurnosti zračnog prometa nad Hrvatskom, ali ostvaruje i prihode od gotovo 800 milijuna kuna.

Kako se kadroviralo u HKZP-u?

U pitanju su redom vrlo zahtjevni poslovni u HKZP-u, a među njma je i nekoliko rukovodnih funkcija poput ‘rukovoditelja odjela zrakoplovne navigacije’ ili pak ‘voditelja ureda za sigurnost i kvalitetu’.

ALARMANTNO UPOZORENJE IZ KONTROLE LETA: ‘Ne možemo do uređaja na aerodromu, to bi moglo ugroziti zračni promet’



Sudskom presudom sva ta radna mjesta dovedena su u pitanje jer su poništene odluke Nadzornog odbora i Skupštine HKZP-a kojima su propisani uvjeti što ih djelatnici, koji su na njih zaposleni, moraju zadovoljavati. Sud je takvu presudu donio utvrdivši da prilikom definiranja uvjeta ovih radnih mjesta čelništvo HKZP-a nije konzultiralo radničko vijeće.

Obveza je to što proizazi iz Zakona o radu. Njime je propisano da se poslodavac, kad donosi bilo koju odluku važnu za položaj radnika, mora savjetovati s radničkim vijećem ili sindikalnim povjerenikom. No, HKZP to nije učinio, te je čak tijekom sudskog procesa tvrdio kako odluke o kojima se nije konzultirao s radničkim vijećem nisu posebno važan dio unutarnjeg ustroja.

Alarmantno izvješće: Kontrola leta nije u roku uklonila lažne signale koji upozoravaju na mogući sudar aviona

Sud taj stav nije prihvatio.

Snizili uvjete

Većinom spornih odluka Nadzorni odbor umanjio je uvjete za određena radna mjesta. Tako od sredine 2013. godine ‘koordinator uporabe zračnog prostora za vojne potrebe’ više nije trebao imati dozvolu kontrolora zračnog prometa, dok je ‘rudovoditelj odjela zrakoplone navigacije’ mogao osim smjera aeronautike na Fakultetu prometnij znanosti imati i neku drugu ‘odgovarajuću stručnu osposobljenost’. Koja bi to vrsta osposobljenosti bila, nije navedeno u odluci.

‘Savjetnik strategijskog plana i razvoja’ od tada više nije morao imati pet godina iskustva u sustavu kontrole zračnog prometa, već je bilo odstatno iskustvno na ‘složenim poslovima iz djelatnosti HKZP-a’. Međutim, koji bi to složeni poslovi bili, Nadzorni odbor također nije objasnio.

HKZP će poštivati odluku suda

‘Viši stručni suradnik za kontrolu kvalitete’ više nije morao imati ni završen studij aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti, ni dozvolu kontrolora zračnog prometa, dok za radno mjesto ‘oblasnog radarskog kontrolora-glavnog instruktora’ više nije bilo nužno da kandidat ima dvije godine ovlaštenje za instruktora ispitivača.

“Hrvatska kontrola zračne plovidbe u cijelosti uvažava pravomoćnu odluku nadležnog suda te će otkloniti nedostatke na koje je ukazao sud”, odgovorili su nam iz HKZP-a ne objasnivši što će biti s ljudima koji su zaposleni na spornim radnim mjestima, niti hoće li ikakve posljedice proizaći iz činjenice da su na tim radnim mjestima bili zaposleni ljudi koji u stvari nisu zadovoljavali prvotne uvjete.

Nije sasvim jasno ni kada će HKZP donijeti nove odluke o radnim mjestima, budući da od početka prosinca prošle godine u toj tvrtki više ne postoji Nadzorni odbor koji je zadužen da ih donese. Iako smo od Vlade još lani tražili odgovor o imenovanju novog nadzornog odbora HKZP-a, do zaključenja ovog teksta nismo ga dobili.