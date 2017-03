OTKRIVEN NAJVEĆI UHLJEB U HRVATSKOJ: Istodobno je bio član HDZ-a i SDP-a, a nakon otkaza u državnoj tvrtki traži ‘sitniš’ – čak 1,29 milijuna kuna

U upravi informatičke tvrtke Apis IT, koja je u zajedničkom vlasništvu države i Grada Zagreba, u vrijeme Kukuriku vlade bila su trojica SDP-ovaca – Hrvoje Somun kao predsjednik te Denis Hrestak i Lovro Mateš kao članovi.

Nakon nedavnog odlaska iz tvrtke, Mateš i Hrestak su preko odvjetnika i pod prijetnjom tužbe zatražili isplatu stimulativnih nagrada: Hrestak traži 1,27 milijuna kuna bruto, a Mateš 1,29 milijuna kuna, pišu 24 sata.

Teoretski je moguće biti u dvije stranke, ali…

No, još je zanimljivija priča koju donose 24 sata, a prema kojoj je Mateš, koji je kao SDP-ov član i kadar četiri godine bio u upravi tvrtke Apis IT, istodobno bio i član HDZ-a! Teoretski, osoba može biti član dvije, pa i više stranaka jer zakon to ne priječi. Druga je stvar što to nije uobičajena praksa i sa sobom neminovno nosi javni prijezir kada se otkrije. Mateš se, inače, iz SDP-a iščlanio nakon što je smijenjen iz uprave tvrtke u koju ga je ta stranka postavila.

Da je član i HDZ-a za 24 sata je, bez dodatnih komentara, potvrdila Ena Ercegovac iz odjela za članstvo HDZ-a Zagreb. Dva izvora iz te stranke potvrdila su kako u njihovoj bazi stoji da je Mateš član HDZ-a od 19. siječnja 2004. godine. A da nije riječ o zabuni odnosno dvije različite osobe govori i to što je u članstvo HDZ-a ubilježen s istim datumom rođenja i adresom koja mu stoji u službenom životopisu u tvrtki Apis i u imovinskoj kartici.



U HDZ ga učlanio otac bez njegova znanja?

No, Mateš je bio i dugogodišnji član SDP-a. Od 2009. godine, kada se i učlanio u SDP, bio je zaposlen u Zagrebačkom holdingu kada je na čelu te tvrtke bio SDP-ovac Ivo Čović. Dolaskom na vlast 2012. godine, SDP ga je postavio u upravu Apis IT-a, odakle je nedavno smijenjen. Za 24 sata nije bio voljan komentirati ni to što traži (pre)visoku otpremninu niti da je istodobno bio član dviju najvećih stranaka.

Iz njemu bliskih izvora doznaje se, pak, da on niječe svoje članstvo u HDZ-u te da je moguće da ga je u tu stranku bez njegova znanja upisao otac, inače jedan od HDZ-ovih veterana.

Traže milijunske stimulacije koje nisu predviđene

“Kada sam čuo da je i član HDZ-a, išao sam provjeriti u našu bazu, a onda su mi rekli da se prije dva tjedna ispisao iz SDP-a. Naš statut ne dopušta dvostruko članstvo. Oni koji imaju potrebu biti i u HDZ-u zaista nisu ni potrebni ni poželjni u SDP-u”, kazao je za 24 sata Dominik Etlinger, tajnik zagrebačkog SDP-a.

Odlazeći iz Apis IT-ja, Hrestak (inače član predsjedništva zagrebačkog SDP-a) i Mateš zatražili su stimulativne nagrade veće od milijun kuna. Prethodno su dobili otpremnine: Hrestak 240.000 kuna, a Mateš 194.000 kuna. Obojica tvrde da su nagrade u skladu s kriterijima Vlade, ali one nisu predviđene za tvrtke poput Apisa koje većinu prihoda ostvaruju od države. A i sama tvrtka nije toliko velika da bi ostvarili pravo na tako velike stimulacije.

