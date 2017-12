OTKRIVEN DOSAD NEPOZNAT DETALJ RAKETIRANJA BANSKIH DVORA: ‘Tuđmana je spasilo što je tog dana učinio nešto neuobičajeno’

Sastanak Franje Tuđmana sa Stjepanom Mesićem i Antom Markovićem vjerojatno je prvom hrvatskom predsjedniku spasio život tijekom raketiranja Banskih dvora.

Nakon punih 26 godina hrvatsko je pravosuđe konačno ustanovilo da su za raketiranje Banskih dvora 1991. odgovorna šestorica časnika nekadašnje JNA koji su ili zapovijedili ili izvršili taj napad.

Napad se dogodio samo dan prije nego što je Sabor trebao donijeti konačnu odluku o raskidanju svih veza sa SFRJ i definitivno proglasiti neovisnost pa je vjerojatno i zbog toga vrh tadašnje JNA odlučio fizički likvidirati tadašnjeg predsjednika Republike Franju Tuđmana. Tragičnu sudbinu tog 7. listopada Tuđman je, čini se, izbjegao zahvaljujući Stipi Mesiću.

RAKETIRANJE BANSKIH DVORA: Šestorici oficira JNA sud je odredio istražni zatvor. Slijedi li raspisivanje tjeralice?



Promijenjen raspored

“Predsjednik Franjo Tuđman kao bivši vojnik jako je držao do protokola i rasporeda. Točno se uvijek znalo u koje doba on što i gdje radi. Recimo, uvijek je ručak bio u 13.30 koji bi trajao negdje do malo prije 15 sati kada bi se on povukao u sobu za odmor koja je bila odmah pored gdje bi onda slušao dnevnik na Hrvatskom radiju. I raketa, koja je vrlo vjerojatno bila navođena, pogodila je točno to mjesto u to vrijeme. Međutim, taj dan su u posjetu predsjedniku Tuđmanu bili tadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ Stipe Mesić i predsjednik SIV-a Ante Marković. I zbog toga je cijeli raspored bio pretumban i promijenjen. Pa tako Tuđman nakon završetka ručka nije otišao u sobu za odmor već se zajedno s Mesićem i Markovićem povukao u svoj kabinet. I to ga je spasilo jer je raketa pogodila točno to mjesto gdje je on u to vrijeme boravio svakog dana”, ispričala je za Novi list tadašnja Tuđmanova savjetnica Vesna Škare Ožbolt koja je nazočila sastancima s Mesićem i Markovićem.

“Počeli smo nešto razgovarati. U tom smo trenutku začuli zvuk nalik onom kada polijeće mlazni zrakoplov, ali s tom razlikom kao da je on sve bliže i bliže. I tada se čula eksplozija koja me je odbacila prema vratima. Bila sam dobro ugruvana, ali nisam bila ozlijeđena. Bili smo šokirani, sve je bilo puno dima i prašine. I u tom smo trenutku čuli glas predsjednika Tuđmana koji nas pita jesmo li dobro. Naime, hodnik u kojem je bio naš kabinet vodio je prema skloništu Banskih dvora. Predsjednik je bio smiren i nije se činio uplašen”, opisala je Škare-Ožbolt dodajući kako je Tuđman potom kontaktirao s nekim europskim čelnicima nakon čega je NATO Srbiji zaprijetio intervencijom iz svoje baze u Avianu.

Bajić o optužbama

Prvoosumnjičeni za ovaj napad je general-major nekadašnje JNA Ljubomir Bajić koji je ovog tjedna u izjavi za beogradske medije priznao da je htio likvidirati svog vrhovnog zapovjednika Stipu Mesića kao i Antu Markovića, predsjednika Vlade zemlje čiji je vojnik u to vrijeme bio.

“Ja sam prisegnuo državi u kojoj sam živio da ću je braniti i štititi njen teritorijalni integritet i ustavni poredak i onaj koji se drznuo to narušiti, ja sam osobno smatrao da imam prava napraviti što sam napravio. Napravio sam to bez ičije zapovijedi. Ja sam tamo u Zagrebu ostao sam. Bio sam kao siroće, jer nitko nije smio doći tamo”, rekao je ovog tjedna 78-godišnji Bajić, koji je odluku o napadu ipak donio u Bihaću gdje se iz Zagreba povuklo njegovo zapovjedništvo. Dodao je naravno i da se neće odazvati eventualnom sudskom pozivu iz Zagreba jer se on “može odazvati samo svojoj domovini i svom narodu”.