OTAC SIRIJCA KOJEG JE SLOVENSKA POLICIJA IZBACILA IZ AUTOBUSA: ‘Sin mi je bio razočaran i ponižen, a poduzeo sam sve da do toga ne dođe’

Nakon što je jutros Net.hr prvi objavio priču o izbacivanju jednog učenika zagrebačke gimnazije, sirijskog državljanina, iz autobusa na granici sa Slovenijom, oglasio se mladićev otac.

Podsjetimo, učenici trećeg razreda zagrebačke Klasične gimnazije krenuli su na izlet u Rim, no slovenska ih je policija zaustavila i iz autobusa izbacila njihovog školskog kolegu, sirijskog državljanina. Iako je mladić imao hrvatsku putovnicu za strance, slovenska mu je policija zabranila ulazak u Schengenski prostor.

Otac: ‘Pogodila me nepravda u kojoj ne mogu pomoći svom djetetu’

Riječ je o dječaku čiji otac radi kao ortoped u Zagrebu. On je još 2012. godine došao živjeti u Hrvatsku, nakon ranog djetinjstva provedenog u sirijskom Homsu. Dječak govori hrvatski jezik, a profesori i kolege iz razreda kažu da se dobro uklopio.

Naposljetku slovenska policija nije dopustila da Sirijac nastavi put pa su njegovi kolege nastavili prema Italiji, a po njega je usred noći došao otac. Za Jutarnji je list otac dječaka rekao da je i njega cijela situacija jako pogodila.

‘Bilo mu je teško, bio je razočaran i ponižen. Meni je bilo još teže, pogodila me ta situacija, nepravda u kojoj ne mogu pomoći svojem djetetu, iako sam prije poduzeo sve da do toga ne dođe’, rekao je dr. Ziad Aboud.

Aboud kaže da se njegov sin jako dobro prilagodio u Hrvatskoj. Jedan je od najboljih učenika u razredu, a drugi su ga dobro prihvatili. Otac je pomislio da bi moglo doći do problema kad mu je sin rekao da sa školom ide na izlet u Rim. Iz Rima su poručili da je dječaku dovoljna hrvatska putovnica za strance i da neće imati problema s putovanjem, no ipak nije bilo tako.

Rekli im da imaju sve potrebne dokumente, a onda ga nisu pustili dalje

‘Prije tri tjedna otišao sam u talijansko veleposlanstvo i pitao treba li moj sin vizu ili bilo koji drugi dodatni dokument kako bi ušao u Italiju. Nakon sedam dana veleposlanstvo u Zagrebu primilo je odgovor iz Rima, u kojem je jasno stajalo da je dovoljna hrvatska putovnica za strance, koju sin ima, potvrda o tome da je redovni učenik zagrebačke škole te da se nalazi na popisu putnika u autobusu koju će ovjeriti ravnatelj’, ispričao je otac za Jutarnji list.

Isti je odgovor dobio i iz slovenskog veleposlanstva, koje je također kontaktirao kako bi osigurao da mu sin nema problema na putovanju. No problema je ipak bilo. Učenici su na put krenuli oko 21 sat, a već dva sata kasnije je Aboud morao doći po svog sina jer ga nisu puštali dalje.

‘Stajao je tamo, uplašen, pognute glave… Pogodilo me to. Tješili su nas policajci s hrvatske strane. U brzini, sin je uzeo i pogrešan kofer, umjesto svojih, uzeo je stvari jedne djevojke iz razreda’, priča. Kada je shvatio da je došlo do zabune, vratio se na granicu da kofer vrati djevojci kojoj pripada, ali kaže da su ga tamo slovenski policajci vrlo grubo odbili.