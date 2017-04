OŠTRA REAKCIJA SLOVENIJE NA PISMO: ‘Ne mogu vjerovati da predsjednica jedne članice EU tako govori’

Slovenska vlada oštro je reagirala na pismo Kolinde Grabar Kitarović čelnicima EU, tvrdeći kako “sadrži mnogo neistina”, a slovenski ministar vanjskih poslova šokirani tvrdi da ne može vjerovati da se predsjednica jedne članice EU tako ponaša.

Nakon sjednice vlade, slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izrazio je žaljenje zbog pisma hrvatske predsjedncine predsjednicima Europskog vijeća, Europskog parlamenta i Europske komisije Donaldu Tusku, Antoniju Tajaniju i Jean-Claudeu Junckeru, te rekako kako je nedosljedno, i sadrži mnogo neistina. Odlučno je odbacio kako je Slovenija kriva za kolone na hrvatsko-slovenskoj granici te rekako kako oni samo slijede uredbu iz Bruxsellesa o jačanju nadzora nad šengenskom granicom.

KOLINDA ZBOG STROGIH SLOVENACA POSLALA OŠTRO PISMO EUROPSKIM ČELNICIMA: ‘Lakše smo ulazili u EU dok nismo bili u njoj. To je apsurd!’

‘I mi smo upozoravali na posljedice’

Tvrdi kako je u vrijeme donošenja uredbe Slovenija i sama upozoravala na sve probleme tijekom uskrsne i turističke sezone “ali nažalost nas nisu poslušali”. Dodaje i kako je Slovenija pod velikim pritiskom država unutar Schengena koje su bile na udaru terorista da provode opštre kontrole.



Šefa slovenske diplomacije osobito je šokirao dio u kojem Kolinda Grabar Kitarović tvrdi kako se u Hrvatskoj kolone na granicama povezuju s slovenskim pritiskom zbog arbitraže.

“Čudi me da predsjednica jedne od država EU govori o tome da neće poštovati arbitražni sporazum. Ovaj arbitražni sporazum vrijedi, arbizražni sud je odlučio da se postupak nastavlja i takvo ponašanje je izrazito neeuropsko” tvrdi Erjavec te kakže kako nije točno da Hrvatska provodi šengenski režim na svojim južnim i istočnim granicama. “Kada bi to bilo tako, uopće ne bi bilo nikakvih problema” smatra Erjavec, prenosi 24ur.

‘Hrvati često zloupotrijebe moje izjave’

Tvrdi i kako nikada nije prijetio blokadom zbog arbitraže.

SLOVENSKI ŠEF DIPLOMACIJE ZAPRIJETIO: ‘Slovenija bi mogla stvarati probleme hrvatskom turizmu’

“Ja nikada nisam prijetio u vezi toga. Tada su zloupotrijebili moju izjavu. To se više puta događa u Hrvatskoj. I još jednom ponavljam, to nema nikakve veze s arbitražnim postupkom. Ali ima veze s time da je Slovenija dio Schengena i da moramo poštovati uredbe Bruxsellesa. Kada to ne bismo radili, to bi radili na našoj sjevernoj granici pa bu mi morali čekati na ulaz u Austriju, Italiju…” pravda se Erjavec.

Europska komisija bez komentara

Europska komisija nema posebnog komentara, osim što nude pomoć svim članicama kako bi se ispunili sigurnosni ciljevi uredbe o provjerama i istodobno izbjegli negativni učinci na protočnost prometa.

“”Nemamo posebni komentar u vezi s pismom. Primili smo ga i odgovorit ćemo na njega”, izjavila je glasnogovornica Mina Andreeva.

Druga glasnogovornica Tove Ernst, zadužena za pitanja unutarnjih poslova i migracija, rekla je da je Komisija u stalnom kontaktu sa svim zemljama članicama i da je spremna pomoći u provedbi te uredbe na najbolji mogući način.

“Tijesno surađujemo sa svim zemljama članicama kako bismo osigurali da se pravila provode što je moguće učinkovitije i na najbolji način i kako bi se izbjegao utjecaj na protočnost prometa. U tu svrhu, na inicijativu Komisije organiziran je 12. travnja sastanak radne skupine za granice na razini stručnjaka. Komisija je na tom sastanku dala dodatna objašnjenja kako zemlje članice trebaju provoditi ta pravila i postupke koje treba provesti ako zemlja članica želi prijeći na ciljane, umjesto sustavnih provjera na određenim graničnim prijelazima i na ograničeno vrijeme, s tim da se to mora temeljiti na procjeni rizika i ne smije ugroziti ukupnu sigurnost”, rekla je Tove Ernst.